Asta e „fatala” pentru Netflix România. Ce lovitură pregătește HBO Max pentru principalul competitor din piața de streaming

A venit sezonul rece, iar serile petrecute în casă, în fața unui film pun devin o alegere excelentă. Iar HBO Max întâmpină această idee și aduce pe platforma de streaming unul dintre cele mai bune filme ale anului 2023. Gigantul oferă a lovitură directă competitorului de pe piață, Netflix, și oferă publicului filmul care a făcut furori în cinematografe. Producția Barbie se va putea vedea în curând pe Netflix.

HBO Max nimicește concurența și aduce în fața publicului unul dintre cele mai așteptate filme ale anului. În detrimentul Netflix, platforma de streaming a reușit să pună mână pe producția care a făcut furori. Din data de 15 decembrie filmul Barbie poate fi urmărit pe HBO Max.

Barbie se lansează pe HBO Max

Luna aceasta, filmul Barbie ajunge pe HBO Max. Producția a fost lansată în cinematografele din toată lumea în data de 21 iulie. Publicul a fost în extaz, iar sălile de cinema au fost pline. Astfel, filmul a reușit să aducă încasări record de peste 1,4 miliarde de dolari.

Cei care nu au ajuns la cinema, dar sunt curioși să vadă producția care a făcut ravagii în toată lumea, au acum motive de bucurie. Începând cu data de 15 decembrie, Barbie se poate vedea online, pe platforma HBO Max. Pelicula o are în centru pe bine cunoscuta Barbie, interpretată de Margot Robbie, care suferă o criză ce o determină să îşi pună la îndoială lumea şi existența.

Astfel, blondina caută răspunsuri la întrebările pe care le are și primește două variante: să revină la viaţa ei perfectă sau să cunoască adevărul despre univers, în lumea reală. Barbie alegea cea de-a doua variantă și pornește într-o călătorie inițiatică interesantă, în care este însoțită de Ken, interpretat de Ryan Gosling.

Filmul a fost regizat de Greta Gerwig și a primit numeroase nominalizări la Oscar. În rolurile principale sunt Margot Robbie (Bombshell, I, Tonya, Promising Young Woman şi Saltburn) şi Ryan Gosling (La La Land, Blade Runner 2049). Alături de ei joacă și America Ferrera (Superstore, How to Train Your Dragon), Kate McKinnon (Bombshell, Saturday Night Live), Michael Cera (Scott Pilgrim vs. the World, Juno), Ariana Greenblatt (Avengers: Infinity War), Issa Rae (Insecure – HBO), Rhea Perlman (I’ll See You in My Dreams, Matilda) şi Will Ferrell (Anchorman, Talladega Nights).

Barbie, interzis în mai multe țări

Deși filmul Barbie a avut un succes global, există și câteva țări care nu au rezonat cu povestea și care au blocat distribuirea peliculei. De exemplu, în Algeria Ministerul Culturii supraveghează conținutul filmelor proiectate în cinematografe și poate opri difuzarea acestora, iar asta s-a întâmplat în cazul Barbie.

După ce filmul a rulat câteva săptămâni în cinematografele din Algeria, acesta a fost interzis, din cauza faptului că producția „promovează homosexualitatea și alte deviații occidentale” și că „nu respectă credințele religioase și culturale ale Algeriei”. De asemenea, Libanul și Kuweitul au interzis și ele filmul, din considerente de „morală publică”.

