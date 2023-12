Drama de pe Netflix care a înnebunit o țară întreagă. Comentariile sunt fabuloase. „Nu pot să mi-o mai scot din cap”

May December este filmul care face ravagii în ultima perioadă și care i-a înnebunit pe fanii Netflix. Drama regizată de Todd Haynes a avut de curând premiera pe platforma de filme și seriale și s-a bucurat de un succes fantastic. Cei care au apucat să vadă producția au rămas fără glas și au numai cuvinte de laudă.

Filmul May December are potențial și se anunță unul dintre candidații puternici de la Oscar 2024. Drama regizată de Todd Haynes le aduce în rolurile principale pe Natalie Portman şi Julianne Moore și le transformă în candidatele cu mari șanse de a câștiga un Oscar la categoria Cea mai bună actriță. Deși a fost lansată în urmă cu doar câteva zile, producția a cucerit multă lume.

May December aduce în prim plan o poveste fantastică. Filmul o urmărește pe actrița Elizabeth (Natalie Portman) care călătorește în Georgia pentru a cunoaște și studia viața controversatei Gracie Atherton-Yoo (Julianne Moore), pe care urmează să o interpreteze într-un film.

Povestea spune că la 36 de ani, Gracie (Moore) devine subiectul tabloidelor când începe o relaţie cu un adolescent de doar 13 ani, Joe (Charles Melton). Două decenii mai târziu, Gracie şi Joe sunt în continuare împreună şi trebuie să facă faţă plecării la facultate a fiicelor lor gemene, iar căsnicia lor are parte de un stres suplimentar atunci când îi vizitează actriţa (Natalie Portman) care o va interpreta pe Gracie într-un film biografic.

„May December” este un termen din limba engleză ce denumeşte sugestiv cuplurile în care unul din parteneri are o vârstă semnificativ mai mare decât celălalt. Filmul a fost extrem de apreciat la Cannes, iar acum face furori în toată lumea.

Producția May December a fost anunțată în luna iunie a anului 2021. Filmările au început la jumătatea anului 2022 în jurul orașului Savannah, Georgia. Drama a avut premiera la cea de-a 76-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, în data de 20 mai și s-a bucurat de un real succes.

La scară largă filmul a fost lansat în data de 17 noiembrie, iar pe Netflix a avut premiera în urmă cu doar o zi, pe 1 decembrie. Platforma a plătit 11 milioane de dolari pentru a distribui filmul în Statele Unite. Pentru moment producția nu este disponibilă și pe Netflix România și nu se știe dacă va apărea.

Însă, cei care au apucat deja să vadă filmul s-au declarat complet cuceriți și au numai cuvinte de laudă. Pentru mulți, May December a ajuns să fie unul dintre cele mai bune filme din ultima perioadă.

„Este a doua zi dimineață după ce am văzut May December și nu-mi pot scoate din cap interpretarea lui Charles Melton. Este incredibil”, „El este atât de bun și filmul în sine este o capodoperă. Îl ador”, „Nu s-au mai făcut de mult filme ca May December!”, „Ceea ce face Charles Melton în May December este atât de special, el trebuie să meargă pe o linie atât de fină între copil și adult.”, „Este categoric cel mai bun film pe care l-am văzut în ultimii ani”, „Un film de excepție, cum de mult nu am mai văzut”, sunt câteva dintre reacțiile internauților care au urmărit deja filmul.