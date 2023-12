„Asta e sora Iuliei Albu?” Cu ce animal de companie a ieșit la plimbare această femeie din Iași, în supermarket

Dacă ați fost surprinși să o vedeți pe Iulia Albu cu o găină pe post de animal de companie, stați să vedeți cum a ieșit o ieșeancă la plimbare, în supermarket! Femeia a atras toate privirile, iar oamenii au rămas șocați atunci când au văzut ce animal are în lesă.

O femeie a făcut senzație într-un supermarket din Iași, cu animalul său de companie. O persoană a filmat-o imediat și a urcat videoclipul pe rețelele de socializare. În doar câteva zile, a reușit să adune peste 160.000 de mii de vizionări, iar mai multe persoane au și reacționat în comentarii. În timp ce unii s-au declarat șocați, alții s-au amuzat copios pe seama imaginilor.

Îmbrăcată într-o ținută lejeră și cu o pungă în mână, o ieșeancă a devenit virală pe TikTok, după ce a fost filmată în supermarket, alături de animalul ei de companie. Atunci când au văzut lesa, oamenii au crezut că este un cățel, dar surpriză! Femeia a ieșit la plimbare cu un cocoș. Videoclipul a făcut senzație pe rețelele de socializare, iar oamenii au început să facă glume savuroase despre această situație. O persoană chiar a comparat-o cu Iulia Albu.

„Râdeți voi, dar să vedeți ce supă face din el după” / „Asta e sora Iuliei Albu?” / „Bă, am văzut multe animale la magazine, dar găina ce face, o plimbă pentru ouă fresh” / „Nu, că de acum când mă duc la plimbare iau și planta din ghiveci cu mine și pot spune că am animal de companie o plantă.”, au fost câteva din comentariile internauților.

Nu este prima dată când o persoană din Iași surprinde locuitorii cu un animal de companie. În septembrie 2022, o doamnă a ieșit la plimbare cu un iepure în lesă, în cartierul Alexandru cel Bun.

„Eram în Alexandru când am văzut-o pe doamna cu un animal în lesă. Am crezut că este câine, dar când m-am apropiat era, de fapt, un iepure. Mi-am făcut cruce, n-am văzut în viața mea un iepure în lesă. Știu că sunt persoane care au iepuri drept animale de companie, dar credeam că îi țin în cuști sau ceva, nu în lesă pe stradă. Nu m-am putut abține și am filmat”, a spus atunci persoana care a surprins imaginile, potrivit bzi.ro.