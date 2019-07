Asta înseamnă să fii “mafiot”. Ce a făcut Dani Mocanu după ce s-a despărțit de iubită

Succesele în plan muzical ale lui Dani Mocanu nu pot fi contestate, numai că bucuria de a ști că fanii te apreciază – indiferent de stilul muzical pe care îl abordezi – este umbrită, uneori, de insuccesul sentimental. Vedetele – sau cu atât mai mult vedetele – nu sunt scutite de ”probleme” în dragoste, iar Dani Mocanu cunoaște, la rândul său, această insatisfacție.

Dani Mocanu s-a despărțit de iubita sa, însă a decis să se ”refugieze” în muncă. Cei doi au ajuns la concluzia că viețile lor o vor lua pe drumuri separate, iar Dani Mocanu a trecut ”la fapte”. Pregătește un nou videoclip și a scris, pe pagina sa de socializare, că melodia și imaginile vor ”acapara” toate sufletele.

“Filmări pentru noul clip de dragoste care va acapara toate inimile”, a scris celebrul manelist pe Facebook. În legătură cu viața sa sentimentală, Dani Mocanu a trecut peste despărțirea de iubită, însă a mărturisit – pentru Antena Stars – că o iubește. Dar a ajuns la concluzia că trebuie să-și vadă de propria viață, ”singurel”.

”Jur, o iubesc, mult! Ne-am despărțit și fiecare cu treaba lui, fiecare cu strada lui. Nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu am ajuns la concluzia că e mai bine să îmi văd de treaba mea singurel, pe drumul meu. Nu ne-am înțeles la anumite lucruri, să zic așa și am preferat să îmi văd singurel de strada mea”, a povestit Dani Mocanu.

Dani Mocanu, rețeta succesului

Dani Mocanu a dezvăluit – în emisiunea ”Agenția VIP” – care este rețeta succesului pe care îl înregistrează la nivel artistic. Pe primul loc între ”ingrediente”, spune celebrul manelist, se află munca.

“Sunt un simplu om care a muncit. Am încercat să îmi pun viața pe o foaie și să rup topurile. Secretul este să iubești ceea ce faci și să pui suflet, e inevitabil să nu vină și succesul. Înainte de toate, pui suflet. Provin dintr-o familie simplă, înainte eram fotbalist. Am jucat bine fotbal. E vorba și despre o strategie, trebuie să înțelegi ce apreciază publicul. În România publicului trebuie să îi dai ceva diferit, mai vulgar, mai modern. Pe stilul meu muzical nu există concurență. Eu de aproximatic jumătate de an nu am mai scos nici o piesă, doar dedicații și tot sunt pe locurile 2,3 în trending”, a povestit Dani Mocanu.

