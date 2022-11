„Asta mi-a fost ultima factură la Enel!” Câți lei are de plată Cristina din București, pentru 257 kWh consumați în perioada 1.09-30.09.2022

Prețurile facturilor au crescut în anul 2022, iar mulți români sunt afectați din punct de vedere financiar. Cristina, din București, a scris pe o rețea de socializare despre o situație cu care s-a confruntat și pentru care caută, acum, răspunsuri. Iată cât are de plătă la ultima factură Enel, pentru 257 kWh, consumați în luna septembrie 2022.

Cristina, din București, o fostă clientă a companiei Enel, acum înscrisă la Hidroelectrica, a întâmpinat o situație pentru care caută răspunsuri. Femeia a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care explică faptul că la ultima factură Enel are de plată 408,52 de lei, consum făcut în perioada 1 – 30 septembrie 2022, pentru 257 kWh consumați.

Deși s-a mutat la Hidroelectrica, bucureșteanca are, încă, activ contul la Enel. Aceasta a făcut cerere de trecere de la o companie la alta, în data de 28 septembrie 2022, iar, mesajul de mai jos este scris în data de 24 octombrie 2022.

„Bună seara tuturor. Asta mi-a fost ultima factură la Enel (sper 🙏🙏), după alte 2 de câte 800 lei pentru ~500 kw, deci, peste 1.600 lei pentru sub 1.000 kw.

În data de 28 septembrie am făcut cererea de trecere la Hidroelectrica, pentru care am primit pe mail, la scurt timp, contractul de furnizare, cererea, notificarea, toate cele semnate.

Dar de atunci, n-am mai primit nimic, nici de la Enel, nici de la Hidroelectrica. M-am logat pe site, în cont folosind CNP-ul, contul există, e activ, evident nu are nicio factură emisă încă.

Acum, întrebările:

1. Ar fi trebuit să primesc ceva notificare la momentul transferării în acel termen de 21 de zile? Sau pur și simplu devin client și aia e, le trimit lor indexul de luna asta încolo?

2. Pentru cei care au făcut tot de la Enel trecerea: contul e încă activ. E încă activ pentru că am factura de plată? Când va deveni inactiv?

Și 3. Eu am această factură pentru 1-30 septembrie. Însă, eu nu știu de când am fost efectiv preluată de Hidroelectrica. Există vreun risc de facturare dublă? Adică să mă taxeze și Enelul și Hidroelectrica pentru aceeași perioadă?

Mulțumesc anticipat pentru eventualele răspunsuri!”, se arată în mesajul pe care utilizatoarea l-a postat pe rețelele de socializare.

Ce au transmis alți utilizatori

Cristina din București dorește să înțeleagă mai bine situația pe care a întâmpinat-o, iar alți clienți ai companiilor respective i-au transmis mesaje.

„Dar pentru cei 257 kw consum, nu trebuia aplicat prețul plafonat de 0,8 lei/kw? Că aveți cam mult de plată…”, „Știți cand ați fost preluată de HE – scrie data în notificare. Nu mai primiți nimic. Primiți factura după 4 luni. Dați indexul în fiecare lună”, „Eu personal am trecut la Hidroelectrica începând cu 23.08.2022. Am si transmis primul index si mi-a venit confirmare pe email. Mi-am facut cont la distribuitor si figurez la Hidroelectrica. ENEL mi-a facturat o factură până la data de 22.08.2022 pe indexul citit de distribuitor, factura pe care am achitat-o. Și acum vine surpriza: vineri în 21.10.2022 mă trezesc pe email cu o notificare de la ENEL privind noile condiții contractuale si cu o factură cu index estimat pe perioada 23.08.2022 -30.09.2022. Am făcut sesizări în scris și la ENEL, și la distribuitor. Am scris si celor de la Hidroelectrica să îmi confirme că sunt clientul lor începând cu data de 23.08.2022. Am vorbit de două ori la telefon cu operatori ENEL, ultima convorbire fiind înregistrată cu număr. Acum mai aștept puțin și iarăși sun. Mi-am pierdut timp și nervi și încă situația nu este clarificate. Așa că vă sfătuiesc să vă asigurați foarte bine că vi s-a închis contractul cu vechiul furnizor”, sunt o parte din mesajele primite.

Sursă foto: Facebook