Asta schimbă tot! Mama Luizei s-a sucit! Dezvăluirea făcut în urmă cu câteva minute

Mama Luizei Melencu, tânăra ucisă de Gheorghe Dincă – conform declarațiilor date de acesta în fața anchetatorilor – consideră că modul în care s-a desfășurat ancheta în cazul dispariției fiicei sale este unul revoltător.

Femeia a mărturisit că a luat decizia de a fi de acord cu prelevarea probelor ADN, hotărârea sa fiind urmarea insistențelor avocatului familiei Melencu, Tonel Pop.

„După ce s-a întâmplat vineri, cred că merit să stau liniștită. Am decis să fiu de acord cu prelevarea probelor ADN la insistențele avocatului Tonel Pop. Am pus acele condiții, să fie de față Tonel Pop, să ne pună la dispoziție o mașină”.

Nu are încredere în autorități

Mama adolescentei de 18 ani a spus că încă nu are încredere în autorități fiindcă până acum nu s-a făcut nimic în cazul dispariției fiicei ei. „Eu încă nu am încredere. Ce s-a făcut până acum, ce probe s-au găsit? Ei merg pe o singură pistă. Eu cred că acești domni procurori încearcă să mușamalizeze cazul. Eu nu am niciun indiciu că fiica mea este moartă. Nu am încredere, dar am fost determinată să accept prelevarea probelor”, informează antena3.ro.

Monica Melencu a mai declarat că va merge împreună cu bunicul Luizei la București, fiindcă acesta a cerut să plece din spital. „A cerut să plece din spital la cerere. El vrea să fie alături de mine”, a spus mama Luizei Melencu.