„Astăzi dimineața mi s-a furat geanta în tramvaiul 13”. Ce au găsit hoții în poșeta femeii

Nimeni nu își dorește să devină ținta hoților de buzunare, firește, numai că nu știi niciodată când ai putea să te transformi într-o victimă. Și nu este vorba numai de banii pe care i-ai putea avea în geantă, de acte sau de telefonul mobil. Printr-o astfel de experiență neplăcută a trecut o femeie care s-a trezit fără… geantă după ce a călătorit cu tramvaiul 13.

Femeia în cauză a făcut un apel disperat pe pagina de Facebook a grupului ”Ești din Iași dacă…”, în încercarea de a-și recupera lucrurile furate. Din nefericire, în geanta furată de hoți se aflau și medicamente, iar femeia are nevoie urgentă de ele. Cu atât mai mult cu cât, așa cum scrie chiar ea, nici nu mai are bani pentru a cumpăra respectivul medicament.

”Bună ziua astăzi dimineața mi s-a furat geanta în tramvaiul 13 ,acolo aveam o sumă de bani ,carduri și buletin pe numele Diaconu Laura și un tratament foarte important de care am nevoie urgent se numește Eliquis , banii nu mă aștept să îi mai găsesc dar actele și pastilele sunt foarte importante și nu mai am bani să cumpăr altele, daca are cineva din întâmplare mă poate ajuta?” Mulțumesc anticipat!”, a scris ea pe pagina de socializare.

