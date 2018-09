Dezvăluirile înfiorătoare ale unei artiste: „Nimeni nu îşi poate imagina aşa ceva!”

Andrada Bârsăuan a lansat o piesă de suflet și emoționantă, „Când pleacă tata din lume”, în memoria socrului ei, care a decedat în urmă cu un an, după o luptă cruntă cu boala. Artista a vorbit şi despre momentele grele prin care a trecut viitorul ei soț, Lazăr Arman, un cunoscut saxofonist.

Andrada Bârsăuan a dezvăluit cât de greu i-a fost atunci când l-a pierdut pe socrul ei și cât de dureros a fost momentul pentru partenerul ei de viață, Lazăr Arman.

„În urmă cu un an de zile am trecut prin cea mai grea perioadă a vieții mele… atunci când tatăl lui Lazăr ne-a părăsit. N-am crezut vreodată ca voi simți un gol atât de mare, am simțit toată suferința lui Lazăr în sufletul meu. Nimeni nu își poate imagina cum e să pierzi un părinte la vârsta de 24 de ani. Oricare ar fi vârsta e dureros, dar când știi ca nu e momentul e cumplit”, a spus Andrada Bârsăuan.

Îndrăgita artistă a dezvăluit că nu s-a putut abţine şi a izbucnit în lacrimi în timp ce a înregistrat piesa și își dorește ca această nouă piesă să fie „o alinare pentru cei care trăiesc această durere în suflet, un pansament de câteva minute”.

Andrada Bârsăuan şi Lazăr Arman au decis sa facă două nunți mari, unde vor avea și mai multe perechi de nași.