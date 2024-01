Atentat terorist fără precedent în Iran. 103 oameni au murit și zeci sunt răniți după mai multe explozii

Clipe de teroare în Iran, după ce două bombe au explodat în mijlocul unei ceremonii la care participau o mulțime de oameni. Potrivit autorităților din Iran, se pare că este vorba despre un „atac terorist”, care a luat numeroase vieți. Cel puțin 103 persoane au fost ucise, iar alte 171 au fost rănite.

Cel puțin 103 persoane au murit în Iran în urma a două explozii ce au avut loc în apropierea mormântului lui Qassem Soleimani din orașul Kerman, unde o mulțime mare de oameni venise să marcheze împlinirea a patru ani de la moartea generalului, ucis într-un atac american cu dronă.

Miercuri, 3 ianuarie, în Iran a avut loc a patra comemorare a generalului Qassem Soleimani. Cu această ocazie o mulțime de oameni s-au adunat pe străzile din apropierea mormântului, însă nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze.

Potrivit primelor informații, cele două bombe au explodat în mijlocul mulțimii, la o diferență de 10 minute. În urma celor întâmplate, inițial, au fost raportate 73 de morți, însă numărul lor crește simțitor. Ultimul bilanț arat că 103 persoane și-au pierdut viața, iar alte 171 au fost grav rănite.

De asemenea, Babak Yekta Parast, purtătorul de cuvânt al organizației iraniene a Serviciilor Naționale de Urgență, a declarat că este posibil ca numărul persoanelor ucise în explozii să crească în continuare.

A video shows the aftermath of the blast in #Kerman#Iran #Israel #العاروی #العام_الجديد_2024 pic.twitter.com/troDQe2CnX

— Mohammad Mazhari (@epicoria) January 3, 2024