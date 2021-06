Atenție! Unul din turnurile Masivului Ceahlău s-a prăbușit pe o poteca turistică. Care sunt pagubele înregistrate

Alunecări de terne masive în zona Masivului Ceahlău. Unul dintre din turnurile Ocolașului Mare s-a prăbușit, traversând o potecă turistică. În zonă a fost emisă o alertă, iar turiștii au fost avertizați de pericole.

Turnurile care cântăreau sute de tone s-au rupt în bucăți și au traversat poteca ce leagă zona Ocolașul Mic de Cabana Dochia. Din fericire, în momentul incidentului nu se aflau turiști pe potecă și nu a fost înregistrată nicio victimă.

Turiștii sunt rugați să țină cont de pericol, existând posibilitatea ca în zilele următoare fragmentele de diverse dimensiuni aflate în instabilitate să se desprindă existând posibilitatea de a intersecta poteca turistică.

„În urma cu câteva zile unul din turnurile Ocolașului Mare s-a prăbușit din cauze naturale. Stanca uriașa cântărind probabil sute de tone a traversat poteca turistica care lega Ocolașul Mic de Cabana Dochia. Din fericire pe traseu nu erau grupuri de turiști in momentul prăbușirii.

O echipa din cadrul compartimentului prevenire împreuna cu specialistul nostru in geologie s-au deplasat in zona pentru a efectua o evaluare a factorului de risc având in vedere ca zona este traversata de o poteca turistica deosebit de frecventata in sezonul de vara. ( Izvorul Muntelui -Poiana Maicilor- Ocolasul Mic- Cabana Dochia)

Concluzia pe scurt este ca prăbușirea turnului se datorează eroziunii in urma procesului îndelungat de inghet /dezghet acesta erodând liantului care susținea blocurile de calcar. In partea superioara s-a observat si o urma a unei descărcări electrice de proporție mare care este posibil sa fi creat vibrațiile care au declanșat dislocarea.

La ora actuala exista fragmate de diverse dimensiuni aflate in instabilitate si care se vor desprinde ulterior existand posibilitatea de a intersecta poteca turistica.!!!

In zilele următore vom amplasa indicatoare de avertizare pe acea porțiune considerata de noi periculoasa.

Masuri de siguranța :

Nu staționați in acea zona .

Traversarea se va efectua individual si nu in grup .

Nu parcurgeți traseul la primele ore ale dimineții .

Nu parcurgeți traseul in condiții de precipitații.

Pe perioada de iarna traseul va fi închis traficului turistic.

Sub nici o forma nu parasiti poteca turistica si nu intrati in Brana Estica a Ocolasului Mare.”, se arata într-o postare făcută se Salvamont Neamț.

Sursa foto: Facebook