ATENȚIONARE din partea seismologilor! Un cutremur mare urmează să vină

Seismologii trag un semnal de alarmă! Există posibilitatea ca în viitor un cutremur mare să se producă în Europa.

“Am instalat deja din anii ’80 aparate de masurat in Turcia si am supravegheat activitatea seismica. Interpretand rezultatele putem afirma ca riscul producerii unui cutremur in regiunea Istanbul ramane ridicat. Nu se pune problema daca va avea loc un seism, ci intrebarea este cand se va produce.

Urmatorul cutremur va avea o magnititudine cuprinsa intre 7 si 7,4 grade pe scala Richter”, a declarat seismologul Marco Bohnhoff pentru DW, scrie ziare.com.

Bilanțul seismului din 17 august 1999: peste 18.300 de morți, 50.000 de persoane fiind rănite și alte 285.000 rămânând fară niciun adapost, amintește ziare.com.