Atletico elimină United din Champions League și merge în sferturi: „Sunt fericit!”

Atletico Madrid s-a calificat în sferturile de finală ale Champions League, după ce a învins-o pe Manchester United cu scorul de 1-0 (1-0) pe „Old Trafford”, în manşa secundă a optimilor de finală.

După 1-1 pe „Metropolitano”, Atletico s-a impus în fieful lui United prin golul lui Renan Lodi (min. 41), din centrarea lui Antoine Griezmann.

„Sunt fericit. Cu toții am muncit pentru această victorie. Am fost o echipă competitivă, chiar dacă ne-am și apărat, dar nu ne-a fost rușine să facem asta. Știam că înfruntăm o echipă cu multe individualități. În același timp, știam forța noastră pe contraatac. Repriza a doua a fost una dintre cele mai bune pentru noi în acest sezon, jocul colectiv a fost senzațional. Am început meciul în sistemul 5-3-2. Apoi am văzut că avem probleme pe benzi. Am schimbat sistemul în 5-4-1, cu Griezmann în banda dreapta, care a depus un efort incredibil. După acea schimbare, am controlat jocul. Toată apărarea a fost senzațională. Oblak ne-a oferit liniște. Știm care este calea noastră. Suntem campioana Spaniei și facem un sezon extraordinar în Liga Campionilor. Am avut o lipsă de constanță în campionat, dar cred că echipa a arătat altă energie, alt spirit după meciul cu Osasuna. Nu este ușor ce am realizat în Liga Campionilor, să le elimini pe Manchester United, Chelsea, Liverpool”, a declarat Diego Simeone, antrenorul formației Atletico Madrid.

United nu a mai atins faza sferturilor de finală în Champions League din 2019. În schimb, Atletico se află pentru a 11-a oară în sferturile de finală ale competiţiei!