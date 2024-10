Au apărut primele imagini din camera de hotel distrusă de Liam Payne. Pozele îi pătează reputația grav

Liam Payne, fost membru al One Direction, a murit miercuri, 16 octombrie, la vârsta de 31 de ani. Moartea sa este acum analizată cu atenție, pentru că nu este clar în acest moment dacă a fost vorba despre un accident sau o sinucidere.

Payne s-a confruntat cu probleme cu alcoolul și cu drogurile de-a lungul timpului, iar angajații hotelului din Buenos Aires unde s-a petrecut tragedia de miercuri au sunat la Poliție pentru a spune că Payne avea în acel moment o criză și distrugea tot ce îi ieșea în cale în cameră.

Din primele informații, se pare că artistul a căzut de la balconul camerei sale de la etajul al treilea al unui hotel din capitala Argentinei.

Site-ul TMZ din SUA, cunoscut pentru știrile senzaționaliste, a distribuit, se pare, imagini cu corpul neînsuflețit al lui Payne, iar acest lucru a provocat deja un scandal. Pe lângă aceste imagini, site-ul a publicat și imagini din camera de hotel în care a stat artistul. Din fotografii se poate observa că Payne a lăsat în urma sa un adevărat dezastru, ceea ce confirmă că acesta avea un comportament neobișnuit înainte de a muri, notează Hindustan Times.

Alleged images have surfaced from the hotel room where Liam Payne was staying after his tragic passing. pic.twitter.com/sgtlCwUBTz

— celine_dion (@marquezdieonne) October 17, 2024