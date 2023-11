Au crezut că nu-i vede nimeni! Ce au putut să facă 2 clienți într-un restaurant, doar ca să mănânce gratis

Doi clienți au reușit să creeze o adevărată indignare în rândul angajaților unui restaurant din Marea Britanie, după ce au apelat la o „manevră”, doar ca să nu achite consumația. Proprietarul localului a dat banii înapoi clienților respectivi, însă când a urmărit imaginile de pe camerele de supraveghere, și-a dat seama că a fost „țepuit”. Detaliile se află în următoarele rânduri.

Doi clienți au mers într-un restaurant din Marea Britanie, pentru a servi cina. S-au așezat la masă, au privit meniul, apoi au comandat mâncare de 13 lire. Clienții, însă, au apelat la o „manevră”, doar ca să mănânce gratis. Le-au spus angajaților că ar fi găsit fire de păr în mâncarea pe care au comandat-o, precizându-le că ar trebui să le dea banii înapoi pe consumație.

Surpriza mare a fost pentru patronul restaurantului din Lancashire, care a privit imaginile de pe camerele de supraveghere amplasate în restaurant, pentru a se convinge de cele spuse de clienți. Inițial, credea că angajații săi nu ar fi respectat regulile la job. Însă, cu stupoare, a descoperit că, de fapt, angajații au respectat îndeaproape regulile impuse la locul de muncă, iar cei doi consumatori au fost cei care și-au smuls fire de păr și le-au pus în farfurii. Mai mult decât atât, cei doi clienți au făcut „vâlvă” în local, cerând banii pentru meniul comandat.

Doi clienți și-au smuls fire de păr și le-au pus în farfurie

Pe rețelele de socializare, imaginile respective s-au viralizat, utilizatorii arătându-se dezgustați de gestul făcut de cei doi clienți. În videoclip se poate observa cum clienta se apropie de partenerul ei, la masă, pentru a-i șopti ceva la ureche. Apoi, își smulge câteva fire de păr și le pune în farfuria pe jumătate goală. Patronul restaurantului a făcut o serie de declarații, după acest incident. S-a arătat îngrozit de gestul celor doi clienți care i-au călcat pragul restaurantului din Marea Britanie. De altfel, a precizat că angajații localului ar fi putut crede oricând că este vina lor. De data aceasta, însă, nu a fost cazul.

„Ne-am uitat pe înregistrările camerelor de supraveghere pentru a ne asigura că toţi angajaţii aveau părul prins. Am fost dezgustat când am găsit clipul în care cei doi îşi bat joc de mâncare şi aruncă păr în ea. Sunt şocat că există persoane care ar risca reputaţia unei afaceri şi locurile de muncă ale mai multor persoane doar pentru o masă de 13 lire. Angajaţii de la bucătărie ar fi putut crede că este vina lor, chiar dacă nu făcuseră nimic greşit”, a spus proprietarul restaurantului, potrivit The Mirror.

