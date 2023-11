Câți bani dat pe mâncare un turist român la un restaurant în Transnistria. „A fost o experiență inedită”

Un român pasionat de călătorii și-a dorit enorm să se întoarcă în Transnistria, zonă pe care a mai vizitat-o acum multă vreme. Așa că n-a mai stat pe gânduri și a plecat la drum. A mers la Tiraspol și a ținut neapărat să mănânce la un restaurant pe care-l știa din trecut și care ar fi rămas neschimbat, în ciuda anilor. Câți bani a cheltuit bărbatul în locația respectivă?

Mihai, un român, a rămas fascinat de frumusețea Transnistriei și de locurile pe care a reușit să le vadă într-o scurtă vacanță. Acesta a mers la Tiraspol, pentru că și-a adus aminte de un restaurant unde servise masa în trecut. Nu l-a uitat și ani la rând a stat cu gândul la delicatesele de acolo. Așa că, și-a zis să încerce din nou experiența și să meargă în locația respectivă. Turistul a fost impresionat de bunătățile cu care a fost servit și pentru care a plătit o sumă modică. S-a bucurat că personalul a fost foarte amabil, dar și că patronul știa limba engleză foarte bine. Muzica live a fost cea care a făcut ca seara să fie mult mai frumoasă.

”Unul dintre motivele pentru care am vrut să revin în Tiraspol a fost Restaurantul Back to URSS. Prima dată a fost mai pe fugă, nu am mai luat și masa în capitala Transnistriei. Foarte ca lumea decorul, și foarte amabil personalul, și patronul. Ne-am făcut și poze cu el, era singurul care știa engleză, și chiar foarte bine. Seara au și muzică live, doar că e cam tare”, a explicat Mihai, pe o rețea de socializare.

Câți bani a scos din buzunar românul la un restaurant din Transnistria

Pentru tot răsfățul, Mihai și apropiații lui au scos din buzunar circa 250 de lei. Suma a fost mică ținând cont de delicatesele de care s-au bucurat patru persoane. ”Pentru patru persoane, mâncat pe săturate, cu băutură, desert, nota a fost 844,50 ruble (255 lei românești). Toate mi-au plăcut mult, mai ales porcul. Soția a comandat „Pui Kiev”. Ăsta nu a fost prea bun. A fost o experiență inedită”, a mai scris acesta, pe un grup de Facebook.

După experiența din Tiraspol, Mihai a rămas cu un gust plăcut și a ținut să împartă călătoria lui cu alți internauți. Acesta i-a asigurat pe toți zona este foarte curată, iar oamenii de acolo au parte de o atmosferă relaxantă.

”Extrem de curat, aerisit, multă verdeață, oameni normali. Atmosferă relaxantă, lume la plajă (vizavi de parcul de Wollant), terasele pline, se fac plimbări pe Nistru, chiar trecea o ambarcațiune cu boxele la maxim, din care se auzea Ion Suruceanu – ”, a mai spus acesta.