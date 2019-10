Au deschis camera secretă a lui Nicolae Ceaușescu. Ce s-a descoperit în buncăr întrece orice imaginație

În urmă cu ceva timp, oficialii români au deschis ușile buncărului secret antiatomic, construit în subsolul Palatului Primăverii – reşedinţa familiei lui Nicolae Ceauşescu din 1965 şi până în 1989, când fostul dictator și soția lui, Elena Ceaușescu, au fost asasinați. Jurnaliștii prezenți în camera secretă au filmat imagini spectaculoase acolo.

Au deschis camera secretă a lui Nicolae Ceaușescu

Aflată la aproape 10 metri sub pământ, în camera secretă, Elena și Nicolae Ceaușescu puteau să se refugieze în cazul unui bombardament sau atac chimic ori nuclear. O echipă de jurnaliști de la Realitatea au pășit în imobilul care aparţine acum RAAPPS și au realizat filmări inclusiv în celebrul buncăr, obiectiv care nu face parte din turul standard pe care publicul îl poate efectua de miercuri până duminică.

După ce intri în Palatul Primăverii, pe partea dreaptă este o scară de coborâre către cramă. Sistemele de ventilaţie se află în partea de sus a pereţilor, iar temperatura este scăzută, comparativ cu restul camerelor. Din această încăpere se pleacă spre buncăr, trecând printr-o altă cameră de tranziţie. Intrarea în locul ascuns este bine mascată de o uşă capitonată, după care urmează o a doua uşă, metalică, masivă, închisă ermetic. Nimeni nu poate preciza dacă există plumb sau dacă sunt alţi factori de izolare. Cele 17 trepte albe, de marmură, cordonul roşu care ţine loc de balustradă şi pereţii bej, ornamentaţi, creează impresia coborârii spre o sală de ceremonii.

Ce se află în buncărul secret antiatomic al familiei Ceaușescu

“Ne aflăm acum la al doilea nivel al subsolului al Palatului Primăverii. Se află undeva la aproximativ 10 metri sub nivelul pământului, într-o laterală a clădirii, din acest motiv încăperea are nişte sisteme de ventilaţie speciale în partea de sus a pereţilor, foarte bine filtrată. Asta cumva se leagă de ideea de paranoia a lui Nicolae Ceauşescu, de otrăvirea prin sistemele de aerisire ale clădirilor pe care le folosea el în timpul regimului comunism. În primul rând ambele intrări spre această sală sunt închise de două uşi metalice foarte groase, strict ca să păstreze integritatea structurii, iar deasupra tavanului se află o cantitate foarte mare de beton până aproape de nivelul solului. Din păcate, însă, nu se ştie dacă are un centru de plumb, alt element special sau termen de izolare special”, a explicat Tudor Baican, unul dintre ghizii Palatului Primăverii, relatează Mediafax.

În centrul buncărului este o masă de lemn masiv, iar în jurul ei se află opt jilțuri sculptate, iar de jur-împrejurul camerei se află mai multe cadouri primite de Elena și Nicolae Ceaușeascu. Printre darurile primite de aceștia se numără: un strung de mare precizie construit în Bulgaria, un tablou realizat din coarne de cerb, un corn de vânătoare. În partea opusă scării de intrare se află o canapea, o măsușță de lemn și încă două jilțuri, toate aflate lângă ușa care duce spre cea mai misterioasă parte a încăperii – coridorul secret de intrare în camera de refugiu.

