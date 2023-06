Au fost daţi afară de la Chefi la cuţite, fără drept de apel! Ce lovitură pentru Sorin Bontea şi Florin Dumitrescu, la Antena 1

Ediție surprinzătoare a emisiunii Chefi la Cuțite! Au avut loc două eliminări neașteptate în episodul de miercuri, 7 iunie. Doi concurenți au spus adio show-ului culinar, deși ar fi vrut să meargă mai departe în competiție. Anunțul a fost făcut chiar de Gina Pistol!

Stelian Nistor și Adriana Stănescu au fost eliminați de la Chefi la Cuțite, în ediția de miercuri, 7 iunie. Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au pierdut doi concurenți importanți din echipele lor.

”N-am plecat cu 3 sau 4, am plecat cu 8. Am plecat cu capul sus, zic că mi-am făcut treaba bine aici, că am reușit cât de cât să mă integrez. Sunt fericit că am ajuns până aici, nu ajunge oricine. Asta e!”, a spus Stelian, după ce și-a auzit numele.

Adriana își asumă cele întâmplate și se bucură de participarea ei în această emisiune. Totuși, fosta concurentă se bucură că a reușit să nu trișeze și să fie fairplay până la ultima farfurie. Aceasta spune că a făcut tot ce i-a stat în cale să ajungă cât mai departe în show-ul culinar.

”Așa a fost să fie, mi-am asumat. Pur și simplu am ales să merg pe ceea ce eu simt că vreau să fac și cum pot să fac. Asta mă bucură foarte tare, că am fost fairplay până la ultima farfurie”, a ținut să spună Adriana.

Cătălin Scărlătescu, câștigătorul battle-ului

Nu au lipsit tensiunile în ediția de miercuri. Sorin Bontea a ținut să-și folosească amuleta din primele momente ale episodului din 7 iunie și i-a lăsat pe toți mască. A făcut un schimb de concurenți și spera ca totul să fie în favoarea lui. Nu i-a ieșit, iar la final câștigător a ieșit Cătălin Scărlătescu.

Toți concurenții au avut o probă importantă de dus la bun sfârșit. Au gătit preparate cu gusturi diferite, care au ajuns la jurizarea triatloniștilor. Echipa lui Scărlătescu a avut de preparat ceva dulce, dar și iute, cea gri a trebuit să gătească un preparat amar, iar echipa roșie a făcut mâncăruri acre și sărate. La final, echipa lui Cătălin Scărlătescu a ieșit câștigătoare, după ce a pregătit un desert și o vânătă prăjită. Cea roșie s-a prezentat cu un mușchiuleț de porc în crustă, alături de două tipuri de piure și o tartă sărată, iar formația gri a gătit un mușchi de vită cu foie gras, alături de un piure de cartofi, dar și andive caramelizate.

Preparatele lui Cătălin Scărlătescu au reușit să-i dea pe spate pe triatloniști, iar cheful a câștigat această probă. După acest anunț, Bontea și-a ieșit din fire. Acesta i-a spus lui Florin Dumitrescu că a contribuit la victoria colegului Scărlătescu. Lucrurile s-au calmat ulterior, iar Cătălin a continuat să se bucure, după ce a învins.