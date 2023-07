Au încercat să se ascundă, dar CANCAN.RO i-a deconspirat, pe litoral. Ex-fotbalistul s-a cuplat cu o bombă sexy! Cu ea se iubește Bănel Nicoliță!

Bănel Nicoliță gustă, de ceva vreme, din plin din fructul interzis. În perioada în care activa în lumea fotbalului, fostul star al lui Gigi Becali se dedica doar meseriei. Acum, însă, încearcă din răsputeri să recupereze distracțiile pierdute. Fapt concret în weekend, atunci când Bănel a semnat prezența într-unul din cluburile de pe litoralul românesc. Și… n-a făcut-o singur, ci alături de partenera sa de viață! CANCAN.RO are imagini exclusive, dar și povestea aferentă.

Discret cu viața privată după divorțul de Cristina, Bănel nu s-a mai afișat alături de vreo femeie. A recunoscut, însă, public, la finalul anului 2022, că se află într-o relație, asta după ce CANCAN.RO a dezvăluit că o femeie misterioasă îi pune inima pe jar de ceva vreme (Vezi AICI detalii). Momentul adevărului, însă, cu tot cu dovezi, a avut loc în weekend, la malul mării, atunci când Bănel a scos în club o brunetă cu picioare ametițor de lungi. Femeie țiplă din toate punctele de vedere! Nu-i de mirare că fostul fotbalist și-a dorit să facă publică legătura dintre ei. Cu o așa prezență feminină… cine nu s-ar mândri?!

(NU RATA: Bănel Nicoliță are „interzis” la femeia cu care se iubește! Fostul mare fotbalist nu este agreat de ”socru”, iar CANCAN.RO a aflat motivele!)

Bănel Nicoliță ordonă, prietenii execută

Se pare, însă, că fostul jucător de Champions League nu și-a pierdut statutul după ce s-a retras din fotbal. Este respectat, apreciat și are destul de multe relații. Altfel cum și-ar permite luxul de a fenta cozile de la intrările în localuri?! Nu de alta, dar în momentul în care și-a dorit să pășească în club, fostul fotbalist n-a vrut să zăbovească prea mult pe afară, până când primeau acces clienții care se aflau înaintea lui. Astfel, Bănel Nicoliță a pus mâna pe telefon și și-a contactat o cunoștință. Totul din dorința de a i se facilita accesul în local.

Fostul jucător de Champions League recuperează distracțiile pierdute

După cum a declarat chiar Bănel într-un interviu acordat în exclusivitate pentru publicația noastră în urmă cu ceva timp, viața de noapte n-a fost o prioritate pentru el în anii în care activa în lumea fotbalului. Acum, însă, conform imaginilor imortalizate de CANCAN.RO, fostul fotbalist e pus pe fapte mari.

”Știți foarte bine că în viața mea de jucător am fost foarte serios, nu am vrut să lipsesc o secundă, nu am vrut să ies prin cluburi și să-mi stric imaginea sau să am vreo problemă vizavi de fotbal. Pentru că fotbalul a fost pe primul plan și tot ce sunt eu astăzi este datorită lui”.

(VEZI ȘI: Cum a reacționat Bănel Nicoliță, după ce a văzut primul spectacol cu George Mihăiță: „Bre, când mai joacă nea Mihai?”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.