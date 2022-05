Bănel Nicoliță a venit la petrecerea de 1 Mai de la mare pentru prima dată în viața lui! Chiar el a spus-o, dar este știut că, atunci când era fotbalist, a fost un ”sfânt”, s-a dedicat doar meseriei și a evitat, total, cluburile, mediile de distracție. A apărut, acum, alături de nașul lui și de câțiva prieteni dragi, la Mamaia, pentru a petrece. Decent, așa cum a fost mereu. CANCAN.RO vă prezintă detaliile!

Bănel Nicoliță e mândru de Academia lui, unde au început să se strângă, deja, copiii. A format grupe, iar el e patronul, el e antrenorul, el e ofițerul de presă! Dar are cuvântul Bănel Nicoliță!

”Am venit cu niște prieteni foarte buni. Avem nevoie și de niște liniște. Sunt OK, sunt sănătos și sunt și foarte fericit! La Academia mea am deja 20-25 de copii și vom lua toate lucrurile pas cu pas și sunt foarte bucuros că am reușit să realizez acest obiectiv. Aici mă implic total, eu sunt antrenor, eu răspund la telefoanele pe care le dau părinții, eu fac totul, cap-coadă”, a spus Bănel.

Bănel: ”E primul 1 Mai pe care-l prind și eu!”

Nicoliță, în zona distracțiilor? Ceva de neimaginat pe când era fotbalist activ. Dar… ”Știți foarte bine că în viața mea de jucător am fost foarte serios, nu am vrut să lipsesc o secundă, nu am vrut să ies prin cluburi și să-mi stric imaginea sau să am vreo problemă vizavi de fotbal. Pentru că fotbalul a fost pe primul plan și tot ce sunt eu astăzi este datorită lui.

Am venit alături de nașul meu și cu niște prieteni buni. Am venit să ne simțim bine, pentru că zi de zi e muncă la noi. Eu, cu problemele mele, nașul, la fel, iar acum, ne relaxăm și noi puțin! E primul 1 Mai pe care-l prind și eu, l-am prins la 37 de ani!”, a spus fostul fotbalist al Stelei.

În ce relație se află cu fosta soție? Cum își împarte timpul să ajungă la cele două fete ale lui? ”Cu fosta soție sunt într-o relație foarte bună, pentru că am avut copiii de Paști patru zile, am fost plecat cu ei la munte.

Normal că avem o relație foarte bună și le vom da tot ce-i mai bun pentru a-și realiza tot ce-și doresc. Am rămas prieteni, deși mai sunt voci care mai vorbesc, dar nu pot să răspund fiecăruia, că, după cum știți, mie nu-mi plac scandalurile.

Eu m-am ferit de scandaluri tot timpul. Ce-i în familie rămâne în familie. Eu am o relație foarte bună cu fosta mea soție, mai ales că avem două fetițe minunate care au nevoie de ambii părinți”, a punctat fostul jucător.

”Rămâne regretul că am divorțat!”

Sunt șanse ca Bănel Nicoliță și fosta soție să formeze, din nou, un cuplu? Bănel a răspuns ferm: ”Nu! Au mai fost discuții, am încercat, dar nu am reușit. Mergem fiecare pe drumul lui, așa că am rămas prieteni pentru copilași, să le oferim dragostea și tot ce au ei nevoie. Pentru că nici lor nu le este ușor că azi le ia mama, mâine tata… Dar au înțeles despre ce e vorba.

Rămâne, însă, regretul că am divorțat, pot s-o repet oricând, la orice oră. Eu am fost un om foarte simplu și, da, pentru mine a fost cea mai mare durere să divorțez. Nu mi-am dorit să-mi părăsesc copiii, că printr-un divorț asta se înțelege. Pentru că nu poți să fii lângă ei zi de zi și trebuie să te împarți”, a continuat Bănel Nicoliță.

Că tot se afla pe lângă celebrele cluburi din Mamaia, a venit, poate firesc, întrebarea despre notele de plată pe care le-a achitat, de-a lungul timpului. Iar Bănel și-a atins așa-zișii prieteni: ”Am achitat foarte multe note de plată, multor prieteni…

Dar cred că ați mai auzit discuția asta și nici în ziua de azi nu-mi dau un telefon. Dar discutăm de plăți? Sunt foarte fericit că sunt sănătos. Am puterea să trec peste orice probleme!”

