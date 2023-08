Au rămas înmărmuriți! Ce a pățit o familie de români în vacanța din Macedonia. Cum te păcălește lumea virtuală, exemplu concret venit în august 2023: „Sub orice critică”

O familie de români a trăit o experiență neplăcută în vacanța din Macedonia, în august 2023. Au făcut o rezervare online pentru un apartament de lux din Skopje, însă în momentul în care au ajuns acolo, au rămas înmărmuriți. Se așteptau la condițiile de lux, care erau expuse pe platforma cu ajutorul căreia au rezervat unitatea, dar, cum realitatea bate filmul, s-au trezit cu mizerie și mucegai. Iată detaliile mai jos, în articol.

O familie de români a avut parte de o surpriză neplăcută, la cazarea din Skopje, Macedonia. Au făcut o rezervare online, pe o platformă, pentru un apartament de lux, însă au descoperit altfel de condiții. Au dorit să aibă parte de o vacanță frumoasă în frumoasa Macedonie, dar, odată ajunși la destinație, au realizat că facilitățile pe care le oferea spațiul închiriat nu erau cele arătate pe platforma de booking. Pe rețelele de socializare, unul dintre membrii familiei a făcut o postare, exemplificând cu imagini, ce au găsit în apartamentul de lux.

Ce au găsit în apartamentul de lux din Macedonia pe care l-au închiriat online

Experiența vizuală, cel puțin, a fost una de „groază”, așa cum relatează românul, în grupul de Facebook „Vacanțe Do it yourself”. Odată ajunși în apartamentul de lux, turiștii români au sesizat că nu este curățenie. În apartamentul situat la etajul 4, familia de români a găsit „mucegai cu “găleată”, fețe de pernă îngălbenite”, dar și bateriile nefuncționale de la chiuvete. De asemenea, unele dintre piesele de mobilier erau stricate.

Vezi și DE NECREZUT! CÂT COSTĂ SĂ ÎNCHIRIEZI 2 ȘEZLONGURI ŞI O UMBRELĂ PE PLAJA DIN MALAGA, SPANIA

Vezi și SCENE ABSURDE ȘI VIOLENTE PE LITORALUL ROMÂNESC. INSPECTORII CARE AU VENIT SĂ VERIFICE LOCALURILE, ATACAȚI CU SCAUNE ȘI MÂNCARE

După ce turiștii români s-au plâns de condițiile pe care le-au găsit în apartamentul din Macedonia, proprietarii spațiului respectiv s-au oferit să se efectueze curățenie. Însă, turiștii români le-au spus că vor face o reclamație și că își doresc banii înapoi pe cazare. În cele din urmă, au luat decizia de a anula rezervarea făcută online. Au primit banii cash de la gazde.

„Am avut oroarea de a vizită (că de stat nici nu poate fi vorba) acest hostel. Oameni buni, fugiți rupând pământul când auziți de ei! Am avut rezervare pe booking la Hostel Mickitos, Skopje, apartament de lux. Apartamenul era la etajul 4, liftul nu funcționa. În sfârșit am ajuns în apartament: mucegai cu “găleată” la baie, după cum se vede în poze. Lucru normal pentru că au mulți clienți, zice recepționerul, mobilier stricat, sub orice critică, fețe de pernă îngălbenite, baterii chiuvetă dezastru”, a scris unul dintre membrii familiei, pe Facebook.

Sursă foto: Facebook, Pixabay