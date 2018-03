Parintii acestei fetite au resit sa ii salveze viata cand si-au dat seama ca e ceva in neregula cu zambetul ei.

Megan Evans avea 7 ani in momentul in care parintii si-au dat seama ca ceva nu e bine. Fata a fost dusa la medic unde a fost diagnosticata cu o boala grava. Micuta a fost la un pas de a orbi complet.

Parintii copilei si-au dat seama ca ceva e in neregula de Halloween. Au imbracat-o in costum si au decis sa ii faca o poza, ca amintire. Atunci au vazut ca e ceva in neregula cu zambetul ei. Mai exact, era stramb, lucru pe care nu il mai observasera pana atunci.