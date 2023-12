După mai multe decepții în dragoste, soldate cu lacrimi și suferință, Alexandra Ungureanu iubește din nou. Artista a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO ce a atras-l la actualul său iubit, pentru care și-a propus să fie un om mai bun. De asemenea, aceasta nu ne-a ascuns faptul că a slăbit câteva kilograme și de dragul actualului partener, folosind o perioadă de timp, în alimentație, doar prafuri.

Alexandra Ungureanu traversează o perioadă extrem de bună, atât în plan personal, cât și profesional, după cum însăși a mărturisit într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. Artista se declară fericită în dragoste, are un ”iubit frumos”, după cum însăși a declarat, care nu e „fascinat de statutul său de artistă”. În același timp, aceasta ne-a vorbit și despre decepțiile sale din dragoste și nu numai.

„Am confundat o relație toxică cu marea dragoste”

CANCAN.RO: Ce te bucură în viață?

Se schimbă tot timpul răspunsul la această întrebare. Punctele mele de reper au fost legate de carieră, cifre, chiar și de bani. Trăim în lumea asta…Se mai publică și listele acelea cu câștigurile..E presiune mare pe mine, e și concurență, începi să te raportezi absolut aiurea. Trebuie să fii acolo. Mă bucură că am avut un an extraordinar de bun, echilibrat și cu o activitate așa cum mi-am dorit în cele trei direcții în care mă desfășor. E vorba de muzică, modă, am fost la fashion week-euri, am avut câteva apariții cu care mă mândresc și în zona de travel. Îmi doresc un pic mai multă disciplină însă pentru mine. Cea mai mare bucurie acum e să păstrez acest echilibru. Sunt convinsă că e mult de muncă, dar mi-am propus să nu pierd bucuria momentelor faine, dar și să nu uit să mă relaxez, să mă uit la un film, fără să mi se învârtă rotițele.

CANCAN.RO: Ce înseamnă pentru tine „Scrisoare de bun rămas”, piesă pe care o și cânți? Ce-ți amintește?

De o despărțire. Terminată cu plâns și cu nesomn. A fost demult, aproape 20 de ani de atunci. A fost un alint, cred. Acum mi-e mult mai clar. Am avut o relație toxică pe care am confundat-o cu marea dragoste. O relație pe care mi-am dorit-o, deși el cu siguranță nu era potrivit pentru mine. Ne plăcea amândurora Baniciu, iar piesa asta i-am dedicat-o la despărțire.

„E un băiat foarte frumos”

CANCAN.RO: Cum stai cu dragostea?

Ea cu mine e foarte generoasă. Eu cu ea sunt încă un pic circumspectă. Eu sunt destul de cerebrală. E foarte frumos și încă nu-mi vine să cred. Probabil nu voi mai sta cu inima strânsă și mă voi bucura de povestea pe care o trăiesc.

CANCAN.RO: Te vezi mireasă?

Nu mă gândesc la căsătorie. Nu e un subiect care mă pasionează. Cred în lucrurile pe care le trăiesc, sunt frumoase și vreau să ne bucurăm împreună de ele.

CANCAN.RO: Ce te-a atras la el?

E un băiat foarte frumos. Dar nu de asta m-am îndrăgostit de el. E un om extraordinar de bun, care mă înțelege, mă iubește, mă ajută, mă respectă. Mă pune pe un piedestal fără să fie fascinat de statutul meu de artistă. Își dorește să evolueze pentru mine, iar eu la fel, vreau să fiu un om mai bun pentru el.

„Am consumat doar acele prafuri”

CANCAN.RO: Ai zile în care nu apuci să mănânci?

Foarte rar. Sunt mâncăcioasă. Azi da, nu am apucat să mânânc nimic. Nu-mi place să fac foamea. Am studiat mult partea aceasta de nutriție, eu dorindu-mi să fiu slabă dintotdeauna. Când am început să pun pe mine, am tras un semnal de alarmă și am aprofundat puțin. Dar foamea nu e o soluție. Înaintea unui spectacol nu pot mânca. Orice exces știu că se plătește.

CANCAN.RO: Cum ai reușit să slăbești?

Am avut o dietă care m-a ajutat, una destul de restrictivă. În care am consumat doar produsele respective. Nu mi-am mai făcut probleme, cât și ce mănânc. Am consumat doar acele prafuri.

