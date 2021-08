Au trăit un coșmar! Pasagerii unui avion, care se aflau în aeronavă pentru ruta Bologna – Iași, au avut parte de nervi, când au aterizat pe aeroport. Aproape 170 de persoane s-au ”trezit” că nu mai aveau bagajele în cală. Dar unde au fost trimise, de fapt, acestea? Acolo, un șoc și mai mare!

La aterizarea pe Aeroportul Internațional Iași, aproape 170 de pasageri au trăit un moment de coșmar: bagajele lor nu se aflau în cală! Potrivit informațiilor apărute pe Bzi.ro, compania de handling de la aerogara din Bologna a încărcat bagajele pasagerilor în aeronava greșită. Astfel că, bagajele au făcut „cunoștință” cu o altă destinație, și anume Chișinău, Republica Moldova. Incidentul a avut loc în data de 3 spre 4 august, anul acesta.

Pasagerii care au revenit în țară, din Italia, după efectuarea cursei Bologna – Iași, au realizat că în momentul în care doreau să își ia bagajele, acestea nu se mai aflau în cală, deoarece au fost trimise cu un alt avion, în altă parte.

Oamenii s-au revoltat când au realizat că la Iași nu au ajuns și bagajele, ci acestea au fost trimise cu o altă aeronavă în Republica Moldova, din greșeală.

„Am venit noaptea tecută cu o cursă aeriană pe ruta Bologna (Italia) – Iași. Eu nu am avut decât un bagaj de mână, nu am avut alte bagaje la cală. Pot spune că sunt, cumva, norocos. La sosirea pe Aeroportul Iași, mulți dintre ceilalți pasageri stăteau adunați în locul de preluare a bagajelor și nu înțelegeam de ce. Din ce am aflat ulterior, bagajele lor nu ar fi ajuns la destinație, fiind, probabil, încărcate într-un alt avion, de pe o altă rută”, a spus ieri M.S., un pasager al cursei care a aterizat din Bologna, arată sursa citată.

Au ajuns în țară, dar fără bagaje. Ce s-a întâmplat cu acestea?

Reprezentanții companiei aviatice, la care s-a produs încurcătura, nu a oferit niciun punct de vedere legat de situația aceasta. Însă, reprezentanții Aeroportuli Iași au precizat faptul că bagajele pasagerilor au fost recuperate.

„Compania aeriană care a operat cursa Bologna – Iași pe data de 4 august 2021 se va asigura că toți pasagerii care au ajuns pe Aeroportul Iași își vor putea recupera bagajele în cel mai scurt timp. Bagajele pasagerilor care urmau să călătorească la Chișinău au ajuns la Iași. Cel mai probabil, personalul care s-a ocupat de manipularea bagajelor le-a inversat”, au transmis cei de la Aeroportul Iași.

sursă foto: pixabay