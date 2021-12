Augustin Viziru, dezvăluiri despre cel mai bine plătit rol al său: „Eu eram considerat un actor scump”

Augustin Viziru este unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi actori din România. Recent, acesta a acceptat invitaţia la podcastul lui Radu Tibulcă, acolo unde a făcut dezvăluiri mai puţin ştiute despre cariera sa. Iată ce a răspuns în momentul în care a fost întrebat despre cel mai bine plătit rol al său.

Augustin Viziru a jucat în numeroase proiecte de succes, printre care se numără telenovele la Acasă TV, filme românești, dar şi seriale de televiziune. Acesta a muncit din greu pentru cariera sa, iar din acest motiv şi „salariul” a fost pe măsură.

Întrebat de Radu Tibulcă despre cel mai bine plătit rol pe care l-a avut, actorul a evitat să răspundă, însă a dat de înţeles faptul că banii nu erau deloc puţini.

„Eu eram considerat un actor scump. Dar eu, în același timp, în comparație cu ce se întâmpla, mi se părea foarte puțin. (…) Am fost la un casting de curând și am dat probă și toată lumea aplauze, apoi am ieșit afară, era toată lumea: Îmi pare rău, Augustin. Nu avem buget pentru tine. De ce m-ai mai chemat atunci? Ideea este că piața de la noi e ca peste tot. Dacă nu o să ne mobilizăm toți actorii, pentru că sunt foarte mulți actori talentați, pentru că noi avem actori talentați, nu o să scăpăm de mentalitatea: Lasă că vin eu pe mai puțin”, a spus el pe YouTube.

„În America puteam să iau câteva milioane pe an”

În acelaşi timp, Augustin Viziru este de părere că dacă ar fi jucat în altă ţară, lucrurile stăteau cu totul altfel.

„Trebuie să ridicăm o ștachetă la care toți actorii să putem să ne permitem să trăim din treaba asta bine. Păi, dacă mă nășteam în America, nu mai trebuia să fac nimic niciodată. La 1.200 de episoade filmate? În America puteam să iau câteva milioane de an.

Ideea este că nu sunt bani ca afară, dar sunt. Se duc prin alte părți banii. Noi nu avem nici piața necesară, nu avem banii pe care i-ar avea Germania la un proiect sau Spania, Italia, Franța. Acolo sunt alte audiențe. Sau în America. la 300 de milioane de oameni sunt alte audiențe față de aici”, a mai completat actorul.

Sursă foto: Instagram