Aurel Pădureanu, îngropat în datorii după ce i-a venit ultima factură la energie electrică: ”Unde să mă duc?!”

Aurel Pădureanu trece prin momente grele, după ce Cornelia Catanga a murit anul trecut. Soţul regretatei artiste încă nu şi-a revenit din şocul pierderii sale, ba mai mult decât atât, de când a rămas singur se descurcă din ce în ce mai greu. Recent a primit încă o lovitură grea, după ce i-a venit ultima factură la energie electrică.

A trecut mai bine de un an de când Cornelia Catanga s-a stins din viaţă, după ce a dezvoltat o formă gravă de COVID-19.

Viaţa lui Aurel Pădureanu s-a schimbat complet de la acel moment, a pierdut casa în care a locuit alături de mama băiatului său, iar acum locuiește cu chirie, iar pe lângă toate aceste lucruri se confruntă cu mari probleme financiare.

Recent, acesta a mai primit o lovitură dură, după ce a primit factura la energie electrică. Artistul trebuie să plătească 8.000 de lei, însă nu ştie cum s-a adunat o asemenea sumă de bani.

„Dacă nu aveam un sistem nervos echilibrat, o luam razna. Eu nu știu ce se întâmplă la ora actuală, a scăpat totul de sub control. Eu stau cu chirie și să-mi vină 8.000 lei. Stau la un apartament cu trei camere, în iarnă am dat drumul la un calorifer, două, am înțeles, am plătit și 300 de lei, și 1.000 de lei, dar nu 8.000 de lei. Unde să mă duc să iau o asemenea sumă de bani? Mă descurc foarte greu. După ce a murit Cornelia, nu a mai rămas nimeni. La ora actuală nu mai funcționează nicio instituție cum trebuie”, a declarat Aurel Pădureanu la un post de televiziune.

Aurel Pădureanu i-a îndeplinit ultima dorinţă regretatei artiste

Interpreta de muzică lăutărească voia să fie îngropată într-un cavou, dar înmormântarea ei s-a desfășurat diferit din cauza protocolului pentru cei infectați cu COVID-19. Aurel Pădureanu a tot vrut să-i îndeplinească ultima dorință soției sale.

A reușit, însă, abia acum să-și ducă planul la capăt, la aproape un an de la moartea Corneliei Catanga.

”Am reușit, am fost la Sanepid și ne-au dat aprobare. Era absolut dorința ei, am reușit, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Pot să îi fac lucrare pentru că merită, ea nu a fost orice solistă, a fost o stea în constelația muzicii lăutărești. M-a deranjat modul în care ea a fost îngropată”, a spus Aurel Pădureanu pentru playtech.ro.