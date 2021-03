Aurel Pădureanu l-a făcut praf pe Măruță, după moartea Corneliei Catanga: ”Urât din partea ta!”

Declarația lui Aurel Pădureanu pare șocantă și e făcută la adresa celebrului prezentator de la Pro TV, Cătălin Măruță. Fostul soț al Corneliei Catanga, decedată în urmă cu aproape o săptămână, de COVID-19, a fost extrem de supărat.

În cadrul unei emisiuni, Aurel Pădureanu și-a vărsat năduful, după moartea soției lui, cunoscuta cântăreață Cornelia Catanga. Artistul avea să spună că a fost deranjat de atitudinea lui Cătălin Măruță pentru că nu i-a chemat în emisiune, mai ales în această perioadă dificilă. “Aș vrea să mai spun ceva. A murit și mereu a vorbit cu o durere în suflet. Spunea mereu ‘e posibil așa ceva?’. Toate televiziunile au dat-o. Toți! A vorbit de Măruță. Îi mulțumesc lui Măruță și vreau să-i transmit: nu există fericire continuă, dragule Măruță. Să-ți dea Dumnezeu sănătate la întreaga familie, ai familie, ai copii. Dar cum ai procedat… După atâția ani de zile, să nu chemi trei artiști cu trei stiluri total diferite. O artistă de prima linie. Urât din partea ta!”, a spus Aurel Pădureanu. (CITEȘTE ȘI: ULTIMUL MESAJ AL LUI ALEXANDRU PĂDUREANU PENTRU MAMA LUI, CORNELIA CATANGA: ”GREU SĂ FII IUBITĂ, MAI ALES DE DUMNEZEU!”)

Aurel Pădureanu, detalii cutremurătoare despre Cornelia Catanga

Aurel Pădureanu a fost devastat de moartea, subită, a soției lui, Cornelia Catanga. Avea să facă imediat unele declarații cutremurătoare despre fosta cântăreață de muzică lăutărească. „A murit sufletul nostru, iubirea vieții mele. Nu cred nici acum, o simt aproape de mine și de Alexandru. Nu știu ce să-ți spun. Cornelia avea premoniții, anul trecut am făcut pomul de iarnă. Ea s-a dus și a cumpărat tot, am lăsat-o să cumpere ea ce vrea. Era bucuroasă. Îmi zicea: ah, ce frumos e. După 10-11 ianuarie, cum e datina, am zis să-l strâng. (NU RATA: CORNELIA CATANGA, ULTIMA APARIȚIE LA TV A FOST CHIAR DE ZIUA EI, PE 9 MARTIE. A DEZVĂLUIT UNA DINTRE DRAMELE NEȘTIUTE DIN VIAȚA SA | VIDEO)

A plâns rău. Mi-a zis: ‘de ce mi l-ai strâns, dacă nu mai apuc alt Crăciun. Nici Paștele nu mă prinde’. Te rog să mă crezi că așa a zis”, a spus Pădureanu, la o televiziune, vorbind cu moderatorul.