Cornelia Catanga, ultima apariție la TV a fost chiar de ziua ei, pe 9 martie. A dezvăluit una dintre dramele neștiute din viața sa | VIDEO

Ultima apariție la TV a Corneliei Catanga a fost chiar de ziua ei de naștere, pe 9 martie 2021. Doamna muzicii lăutărești din România a dezvăluit atunci una dintre dramele neștiute din viața sa: bunica și sora mamei sale au crezut că s-a născut moartă și au aruncat-o sub patul în care fusese adusă pe lume. În cadrul interviului, soția lui Aurel Pădureanu a vorbit și despre subiecte mai puțin dureroase.

Cornelia Catanga, interviu impresionant în cadrul ultimei apariții la TV

După cum puteți vedea în colaj, dar și pe filmarea de mai jos, în platoul de la “Showbiz Report”, cântăreața a venit îmbrăcată într-o ținută elegantă, iar piesa de rezistență a fost bluza pe care erau trandafiri albi. Cu aceștia s-au asortat foarte bine perlele de la cercei, dar și accesoriul pe care îl avea în păr.

În momentul în care a început să spună cum a reușit să păcălească moartea imediat după ce mama sa a născut-o, în glasul artistei s-a simțit o emoție puternică, iar în privire i se putea citea tristețea.

“Eram vânătă din cap până în picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus: «Aoleu, pentru neagra asta să se nenorocească sora mea». Am fost aruncată sub patul în care era maică-mea. Bunica mea mi-a spus că, în momentul în care m-au luat într-o cârpă, m-au aruncat sub pat, pentru că eram neagră vânătă toată și nu respiram. Și au zis pe cine să salveze, pe maică-mea sau copilul. Sora mamei mele a zis că ia să vedem ce e cu fata și atunci am început să țip”, a povestit Cornelia Catanga în cadrul ediției din 9 martie 2021 a emisiunii “Showbiz Report”.

Cornelia Catanga, stop cardio-respirator după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2

Artista Cornelia Catanga a murit în zorii acestei zile, după ce a făcut un stop cardio-respirator; ea fusese adusă de urgență la Spitalul Universitar din București, după ce a întâmpinat mari probleme cu respirația. Medicii i-au făcut testul pentru COVID-19, iar rezultatul a fost pozitiv. Vestea tristă a fost anunțată pe social media de Mara Bănică, una dintre prietenele sale apropiate.

