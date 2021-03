Mara Bănică a presimțit moartea artistei Cornelia Catanga: “Ea mă mai suna noaptea, că avea insomnie”

Mara Bănică a împărtășit într-un interviu oferit în dimineața acestei zile că a presimțit moartea artistei Cornelia Catanga. Cele două vedete aveau o relație foarte apropiată și, adeseori, cântăreața o suna noaptea pe jurnalistă, pentru că avea insomnii. Aceasta a susținut-o și în perioada în care doamna muzicii lăutărești s-a despărțit de Aurel Pădureanu și se temea că vor ajunge curând să semneze actele de divorț.

Mara Bănică a presimțit moartea artistei Cornelia Catanga

În vârstă de 45 de ani, Mara Bănică a fost printre primele persoane pe care Aurel Pădureanu le-a sunat ca să anunțe moartea soției sale. Vedeta de televiziune a mărturisit că a avut un presentiment înfiorător când a luat telefonul în mână ca să îi răspundă cunoscutului artist.

Conform declarațiilor jurnalistei, soțul Corneliei Catanga plângea în hohote în timpul discuției telefonice.

“Noi dormeam, era 04.45 și suna Catanga, nu e un secret, că ea mă mai suna noaptea, că avea insomnie, că era obișnuită cu viața de noapte. Am pus pe silențios telefonul și am avut, parcă, o presimțire. Am răspuns, era Aurel, care răcnea și îmi spunea: «Mara, a murit Cornelia». I-am zis: «Linișteste-te». Se urcase în mașină, pleca spre casă, era cu Alexandru, cu nora, erau bulversați, șocați.

Înțeleg că a avut virusul, că s-a tratat o perioadă acasă, nu a mai putut să respire, au chemat ieri salvarea, iar când au vrut să o intubeze, că nu mai respira, a făcut două stopuri cardiace”, a mai povestit Mara Bănică la matinalul care este difuzat la Antena Stars.

Cornelia Catanga a murit la vârsta de 63 de ani

Astăzi, cântăreața Cornelia Catanga a încetat din viață, după ce s-a luptat câteva zile cu temutul COVID-19. Regretata doamnă a muzicii lăutărești împlinise 63 de ani la începutul acestei luni, pe 9 martie. Ea s-a născut în satul Zeletin, situat în județul Buzău.

Potrivit primelor informații despre cauza decesului, soția lui Aurel Pădureanu a făcut un stop cardio-respirator, cel mai probabil din cauza complicațiilor apărute după infecția cu virusul SARS-CoV-2, iar medicii de la Spitalul Universitar din București nu au putut face nimic ca să o salveze.

