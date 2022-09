Auto-eliminare șoc la Pro TV | Al doilea concurent care a spus „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

O altă auto-eliminare a avut loc în cadrul show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Concurentul a ales să părăsească emisiunea care se filmează în Republica Dominicană, din cauza condițiilor grele pe care le-a îndurat. Iată cine este concurentul care a strigat cuvintele respective!

După Răzvan Botezatu, încă un concurent a spus „Sunt celebru, scoate-mă de aici” și s-a auto-eliminat din reality show-ul Pro TV din Republica Dominicană. Este vorba despre Alex Bogdan. Actorul nu a mai suportat viața din junglă și a făcut un anunțul plecării de față cu colegii și cu adversarii lui.

„Am acceptat provocarea acestei emisiuni gândindu-mă că e mult mai mult legată de jocuri și de fobii.. și mult mai puțin legată despre într-un spațiu cu oameni pe care nu îi cunosc. E cumva și că nu mai pot în cercul ăsta mic. Vă invidiez, jur, că aveți puterea să rămâneți! Vreau să rămâneți dar, pentru mine cursa s-a încheiat. Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, a spus Alex Bogdan.

Alex Bogdan a făcut mărturisiri dureroase în Republica Dominicană

Alex Bogdan, actorul în vârstă de 36 de ani, care a fost jurat în cel de-al doilea sezon al show-ului „Masked Singer România”, a făcut o serie de mărturisiri dureroase chiar în show-ul care se filmează în Republica Dominicană. Dezvăluirile pe care le-a făcut sunt legate de familia sa.

Actorul a mărturit faptul că a trecut printr-un real șoc, în momentul în care a realizat că mama sa nu mai este în viață. Pe când cea care i-a dat viață se stingea în spital, fostul concurent trebuia să fie prezent pe platourile de filmare. A trecut printr-o perioadă cruntă.

„Mama mea s-a chinuit nouă ani. Eu filmam la Iura Luncaș, am avut spectacol în București. La ora șapte și zece minute, mama murea în spital. Era pandemia și nu ne lăsau să intrăm în spital. Am încercat prin toate relațiile de prin Onești măcar să intre tata. Ne așteptam să se întâmple, dar nu credeam că totul se va întâmpla atât de repede. Voiam măcar să îi spună ceva din partea noastră, că o iubim sau orice, măcar să fie cu ea acolo.

Înainte să decoleze avionul, m-a sunat fratele să-mi spună că mama a murit. Am ajuns în Iași pe la ora nouă jumătate, zece. La ora șapte dimineata aveam de filmat ultima scenă din film, care era romantică, cu iubire, până seara la ora nouă. Seara am ajuns acasă, am stat cu tata, am luat-o pe mama de la morgă, am depus-o la capelă și m-am întors în Iași, unde am mai avut două nopți de filmare, comedie romantică”, a povestit actorul, în cadrul show-ului de la Pro TV.

Sursă foto: Capturi Voyo