AVA trage un semnal de alarmă și lansează piesa „Lanțuri Grele”

AVA revine în atenția publicului cu noua piesă „Lanțuri Grele”, în care ne arată o nouă latură de-a sa. Artista a trăit viața la extreme, după ce s-a confruntat cu o problemă tot mai des întâlnită – depresia.

Noul single al AVEI, „Lanțuri Grele”, transmite un mesaj puternic și vorbește despre o problemă majoră cu care majoritatea oamenilor se confruntă, și anume, depresia.

După cum spune și în versurile melodiei „Flori de gheață îmi îngheață/Lacrimile pe obraz/O frică nu mă lasă/Nici nu-i pasă că mă lași.”

Videoclipul reprezintă starea de furie, combinată cu amintirile neplăcute, frustrarea faptului că artista trebuie să lupte cu emoțiile negative. De aici au reieșit și secvențele în care AVA se plimbă prin casă cu sticla de vin în mână, pentru că nu își găsește liniștea.

„Mi-am dorit ca acest „travaliu psihic” să fie pus în artă, într-o piesă ce se poate transforma în ceva frumos, ca atunci când îmi aduc aminte de acea stare, să o asociez cu o acțiune frumoasă. Inclusiv pe ținută, am avut lanțuri, ca să exprim depresia prin metafora „lanțuri grele”, de altfel și titlul piesei”, a mărturisit AVA.

Muzica și versurile au fost realizate de AVA (Andreea Avarvari) și Mihai Grecan, chitara de Marius Pop, la pian Alex Racoviță, iar orchestrația a fost asigurată Mihai Grecan și Dumitrescu Ionuț Alexandru.

De asemenea, în cel mai recent clip al ei, AVA ne arată o nouă imagine, atât ca look, cât și ca atitudine, un stil total diferit față de ce a mai lansat și realizat până acum.

„Am folosit această metaforă “lanturi grele”, pentru că în piesă vorbesc despre starea generală, depresia, pe care am avut-o și pe care o văd în jurul meu, zilnic, din păcate. Căutăm să îi reparăm pe ceilalți din jur și să le fim alături, când de fapt prima persoană de care trebuie să ne ocupăm, suntem noi. Am avut o perioada grea în viață, o depresie, cu care am trăit câțiva ani buni, peste care am reușit să trec, am avut multe lanțuri sufletești și zilnice. Pentru că am reușit să mă vindec, am ales să cânt despre asta, să duc acea stare, în artă, într-o piesă frumoasă, care transmite un mesaj real”, a declarat AVA.

AVA este singurul artist din România, care a cântat cu cei mai mari cântăreți de la noi, printre care amintim: Smiley, Delia, Andra, Loredana, Inna, Damian Drăghici, Cătălin Crișan, Sișu, Puya, Antonia, Alex Velea, Feli, Sore, dar și mulți alții.

De asemenea, colaborările cu Connect-R pentru melodia „Emoții”, El Nino pentru „Argintiu”, piesa de debut „Fluturi în stomac” sau „Unde ești”, dar și participarea de la Vocea României din anul 2014, i-au adus artistei succesul.

Link – (piesă) – Lanturi Grele – https://www.youtube.com/watch?v=K0lexav1Dyc