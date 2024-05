Cât valorează casa lui Florin Piersic din Cluj Napoca. Vila de pe malul Someșului a fost renovată recent

Florin Piersic și Anna Török sunt stabiliți în Cluj, acolo unde au o casă de vis situată pe malul Someșului. Marele actor și soția lui au investit o sumă colosală în locuința pe care au renovat-o de curând. Au o vilă cochetă, decorată cu mult bun gust, aflată pe o stradă din centrul orașului, care valorează o întreagă avere. Cât costă imobilul deținut de maestru în inima Ardealului?

Florin Piersic și Anna Török locuiesc în Cluj-Napoca de o viață întreagă. Marele actor și soția lui își petrec zilele într-o vilă superbă, situată în centrul orașului, pe malul Someșului. Maestrul a investit o avere în casa aflată în inima Ardealului, a renovat-o după bunul plac, cu mult bun gust.

Imobilul deținut de titanul cinematografiei românești s-ar ridica la suma de 200.000 de euro. După o viață profesională agitată, cei doi actori au hotărât să se retragă într-un colțișor liniștit. Casa lor a fost aleasă perfect din acest punct de vedere.

Deși este îndrăgostit de orașul adoptiv, Cluj-Napoca, Florin Piersic a rămas cu gândul la traiul de altădată, din Bucovina. Actorul se gândește adesea la vremurile copilăriei, când mergea la rudele lui în vizită.

„Sunt foarte legat de ţara asta. Sunt foarte legat de oamenii cu care mă întâlnesc, pe care îi iubesc, și mai ales de cei care sunt buni. Doresc ca oamenii din jurul meu să fie buni. Să fie aşa cum îmi doresc eu să fie şi aşa cum îmi doresc eu să fiu până în ultima zi a vieţii mele.

Dacă aş putea, din nou, m-aş întoarce pe Strada Bolintineanu, numărul 10, în Cluj, unde locuiam cu părinţii mei, să fiu din nou cu ei, acolo, la cină. Să mâncăm, să ne bucurăm, să o îmbrăţişez pe mama mea şi să-i spun: tu ai fost, eşti şi rămâi sufletul meu. Asta aş fi dorit, dacă aş fi avut o maşină a timpului.

Toate locurile din România sunt în sufletul meu, dar trebuie să spun că Bucovina, pentru mine, este locul în care am copilărit şi în care părinţii m-au dus până la vârsta de 22 de ani. Gândiţi-vă că, până la 22 de ani, eu nu am văzut marea. N-am ştiut ce e aia să mergi la mare, dar mergeam în Bucovina, la rudele mele, la unchii mei, la nepoţii pe care i-am crescut pe lângă mine. Am cunoscut locuri grozave acolo, în Bucovina”, spunea Florin Piersic, potrivit viva.ro.