Avem dovada că Bianca Iotu l-a uitat pe Narcis Bujor! Idila de la Insula Iubirii este istorie

Bianca Iotu a fost amorezată până peste cap de ispita Narcis Bujor, fapt pe care l-a făcut cunoscut încă de la intrarea în vila fetelor. Concurenta nu a ratat nicio ocazie de a-l complimenta pe musculos și, încet-încet, a făcut tot posibilul ca apropierea dintre ei să fie cât mai evidentă. Clipele petrecute împreună i-au făcut pe cei doi să aprindă flacăra în vila băieților, după ce au petrecut clipe fierbinți în apă și în baia Biancăi.

După ce fosta iubită a lui Remi Dobre s-a amorezat până peste cap la Insula Iubirii, a căzut în ispită și a ales să își arunce colierul în foc. Relația dintre Bianca Iotu și Narcis Bujor a început să decurgă normal în vila fetelor, fiind tot timpul drăgăstoși unul cu altul și bucurându-se de timpul petrecut în Thailanda.

Dovada că Bianca Iotu l-a uitat pe Narcis Bujor

Dar se pare că, ajunși în România, fluturii Biancăi Iotu s-au transformat în… „molii adormite”! Și avem dovada clară că fosta iubită a lui Remi Dobre l-a uitat definitiv pe Narcis Bujor!

În cadrul ediției de sâmbătă, 24 octombrie, fetele au fost la date cu băieții într-o zonă turistică, unde au avut ocazia să se plimbe cu barca și să admire peisajele superbe din Thailanda. În locație se afla și o masă plină cu suveniruri și concurentele, dar și ispitele, au dat iama să vadă ce ar putea să-și cumpere de acolo.

Narcis Bujor a fost extrem de atent cu Bianca Iotu și a întrebat-o ce își dorește. Acesta i-a arătat mai multe modele de brățări expuse pe masă, lăsând-o să aleagă ce model vrea ea.

„Care îți place?”, o întreabă Narcis Bujor pe Bianca Iotu. „Alege tu”, i-a replicat fosta iubită a lui Remi Dobre.

Cei doi au ales un model interesant, despre care Bianca a explicat în cadrul unui testimonial de sâmbătă că îi reprezintă pe ei.

„Ne reprezintă pe noi, știi, că eu sunt soarele ăsta care strălucește și el este scutul care mă protejează. Nu mai știu ce mi-a zis că înseamnă lampa asta, dar… Mi-a explicat atât de multe lucruri și atât de frumos încât eu oricum mă pierd în ochii lui și uit tot”, a mărturisit Bianca Iotu la testimonial, după date-ul cu Narcis Bujor.

Idila de la Insula Iubirii este istorie

Ei bine, dacă aruncăm un ochi pe contul de Instagram al Biancăi Iotu vom vedea că brățara care a făcut-o să râdă cu gura până la urechi și i-a agitat mai rău fluturașii pentru Narcis este… ISTORIE! Concurenta de la Insula Iubirii nu o mai poartă deloc!

Acum, la încheietura mâinii Biancăi Iotu nu se mai află această brățară dăruită de ispita masculină, ci un ceas sau alte bijuterii pe care le schimbă tot mai des.

Se pare că sentimentele pe care le-a avut pentru Narcis Bujor nu au fost chiar atât de puternice pe cât credea Bianca. Cu toate că a făcut tot posibilul ca între ea și ispita masculină să fie o conexiune, acum blondina pare că a ales să șteargă cu buretele tot ceea ce a trăit în Thailanda și să păstreze brățara de la Narcis doar în amintirile ei!

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