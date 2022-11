Avem numele celor 3 finaliști de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” Pe ce dată va avea loc marea finală, la Pro TV

,,Sunt celebru, scoate-mă de aici!” este unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri de televiziune din România. Vedetele importante care s-au înscris în concurs au făcut tot posibilul pentru a ajunge în mare finală. Dintre toți participanții, doar Anisia Gafton, Giani Kiriță și Sali Levent s-au calificat pentru marea finală.

Aseară, 22 noiembrie, pe postul de televiziune Pro TV a avut loc semifinala ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici!". Dintre cei patru concurenți, doar trei s-au calificat, Anisia Gafton, Giani Kiriță, Sali Levent fiind cei care merg în marea finală ce va fi difuzată joi, 24 noiembrie.

Ei au reușit să ducă la final toate probele pentru marea finală

Sali a fost primul care a reușit să ducă la final proba ce l-a propulsat în marea finală, în timp ce Giani Kiriță, Anisia Gafton și Radu Vlăduț nu terminaseră, nici măcar, primul pas din probă.

„Nu am renunțat să caut. Am luat bucățică cu bucățică din nisipul ăla la căutat și după care, foarte târziu, mi-am dat seama că trebuie să sap”, a spus Anisia Gafton, în cadrul emisiunii.

După multe încercări, Giani Kiriță a reușit, și el, să ducă primul pas din probă, la bun sfârșit, găsind cheia …către finală.

„Era foarte greu să iei tot nisipul ăla, să te duci de vreo patru ori, să nu găsești nimic și atunci trebuie să stai puțin și să îți vorbești. Am luat toate colțurile, în mijloc, am făcut și castel sub mine”, a spus Giani Kiriță.

Primul finalist a fost Sali, urmat apoi de Giani Kiriță care a întâmpinat mici probleme. Suferind de claustrofobie, lui Giani Kiriță nu i-a fost deloc ușor să caute într-un cub plin cu apă.

„Am adoptat o tactică ca să respir foarte bine și să mă duc la fund, să caut și cu mâna. Ultima piesă ieșise la suprafață", a spus Giani Kiriță.

Anisia Gafton este cea de-a treia finalistă. Deși, în timpul probei a fost pe punctul de a claca, vedeta a reușit să ajungă, alături de băieți, în marea finală.

„Asta e! Eu mi-am dat tot interesul. Se pare că nu sunt bună la așa ceva și o să încerc să câștig eliminarea”, spunea Anisia Gafton.

,,O felicit pe Anisia. Pur și simplu ea a fost mai bună astăzi, merită să meargă cât mai departe”, a spus Radu Vlăduț, concurentul care a stricat „Careul de Ași”, plecând acasă.

Cum a reacționat Radu Vlăduț după ce a ieșit din competiție

Radu și-a felicitat colegii, însă, nu s-a sfiit să recunoască faptul că înfrângerea suferită l-a descurajat.

„Îți dai seama că sunt supărat. Ești demotivat ca după orice înfrângere”, a mărturisit Radu.

„Sunt și puțin supărat că am ajuns doar până aici, recunosc, dar asta este! Alții au fost mai buni și trebuie să îi aplaud cu inima deschisă și să îi felicit. Până aici mi-a fost drumul”, a încheiat Radu.