Anda Adam și Sorin au fost căsătoriți timp de șase ani, iar în jurul despărțirii lor s-au făcut tot felul de speculații. Întâi au fost șterse fotografiile de cuplu, apoi au apărut primele zvonuri că au divorțat, dar și că artista și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat. Acum, Sorin Nicolescu, fostul soț al Andei Adam, face, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, primele și singurele declarații despre divorț.

În urmă cu un an, Anda Adam și Sorin Nicolescu au decis să meargă pe drumuri separate! Deasupra despărțirii lor au planat foarte multe speculații și niciunul dintre ei nu a vrut să ofere prea multe detalii. Acum, fostul soț al artistei vorbește, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO pe marginea acestui subiect.

„Doar nu era totul roz și ne-am despărțit”

CANCAN.RO: Ai fost destul de discret în ceea ce privește viața personală și nu ai acordat, până acum, niciun interviu referitor la viața ta sau la divorț.

SORIN: Da, am acceptat să facem acest interviu pentru că suntem prieteni.

CANCAN.RO: S-a tot speculat în privința divorțului vostru. Când s-a produs și cum ați ajuns la o asemenea decizie?

SORIN: S-a produs atunci când s-a rupt încrederea și când am realizat că nu se mai pot îndrepta lucrurile.

CANCAN.RO: Să înțeleg că s-a produs în timp. Ceea ce mă face să cred că existau tensiuni între voi

SORIN: Normal, doar nu era totul roz și ne-am despărțit.

„Despărțirea s-a produs acum un an”

CANCAN.RO: Concret, când s-a produs despărțirea? Acum un an, acum doi … în presă au tot fost speculații pe marginea acestui subiect.

SORIN: Despărțirea s-a produs acum un an, cred. Nici nu mai știu în ce lună exact. Iar, în privința speculațiilor, acestea s-au produs pentru că nu au mai apărut poze cu noi.

CANCAN.RO: La cât timp după ce ați hotărât să mergeți pe drumuri separate ați depus actele de divorț?

SORIN: Nu mai știu exact, dar la câteva luni. Nici nu aveam timp, sincer. Aveam momente când ne înțelegeam bine și nu ne ardea să mergem la notar. Sau eram cu Evelin ori pe șantier, la construcțiile noastre, Anda cu o grămadă de-ale ei.

„Am amânat de câteva ori notarul”

CANCAN.RO: Existau momente în care vă gândeați că vă puteți rezolva problemele sau amânarea se producea strict din cauza lipsei de timp?

SORIN: Sincer, nu era o așa urgență să semnăm actele acelea. Eram în inerție, cumva. Am amânat de câteva ori notarul, când interveneau alte priorități.

CANCAN.RO: Nu vă doreați să vă separați și să vă continuați viața unul fără celălalt?

SORIN: Normal că ne gândeam la asta, dar ne rețineau necesitățile lui Evelin și altele.

(CITEȘTE ȘI: ANDA ADAM A FOST CERUTĂ ÎN CĂSĂTORIE, ÎNTR-UN CADRU DE POVESTE)

„Evelin este visul meu de când eram copil”

Sorin continuă șirul dezvăluirilor și ne vorbește și despre fiica lui, pe care o numește „dar de la Dumnezeu”. Și în ciuda faptului că micuța a rămas în grija artistei, nimeni și nimic nu va putea schimba relația specială dintre ei.

CANCAN.RO: Cum a fost momentul în care, într-un final, despărțirea s-a produs, iar actele au fost semnate?

SORIN: Am fost OK, ne înțelegeam bine… eram resemnați.

CANCAN.RO: Pentru tine ce a fost cel mai greu în toată perioada aia?

SORIN: Gândul că mă voi îndepărta de Evelin! Ea este visul meu de când eram un copil. Mereu mi-am dorit să am o fetiță și am primit acest dar de la Dumnezeu și de la Anda chiar de ziua mea, de Sf. Andrei, pe 30 noiembrie. Am fost alături de ea din prima secundă de când s-a născut. Am asistat la naștere, am învățat din maternitate să-i fac băiță și tot ce ține de un bebeluș. Și au urmat nopți și ani la rând, aproape 6 ani, zi de zi, cu ea.

„Doar când o să mor, atunci nu o să mă mai văd cu Evelin”

CANCAN.RO: Să înțeleg că tu te ocupai mai mult de cea mică, în timp ce Anda se împărțea între carieră și viața de familie? Sau care era dinamica relației voastre?

SORIN: Nu pot să zic că mă ocupam mai mult decât Anda, dar poate că am avut într-adevar mai mult timp decât ea. Noi nu am avut nici un ajutor, părinții fiind plecați toți prin alte țări.

CANCAN.RO: După separare, Evelin a rămas în grija Andei. Cine a decis acest lucru? Cum ai primit tu această veste?

SORIN: Nici nu se punea problema ca Evelin să nu rămână lângă mama ei, în mediul ei, acolo, în casă.

CANCAN.RO: Ți-a interzis vreodată Anda să te vezi cu fiica ta?

SORIN: Glumești, nu? Nu, și nu cred că ar fi în stare vreodată! Doar când o să mor, atunci nu o să mă mai văd cu Evelin!

(VEZI ȘI: ANDA ADAM ȘI IUBITUL, MOMENTE FIERBINȚI LA PISCINĂ. SLIPUL I-A JUCAT FESTE ARTISTEI)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com & arhivă personală