Sorin Nicolescu, într-o vacanță exotică alături de fiica lui! Cum o răsfață “ex-soțul” Andei Adam pe Evelin | FOTO

Afaceristul Sorin Nicolescu a părăsit România împreună cu fiica lui, după ce a anunțat despărțirea de Anda Adam. Fostul manechin și Evelin se distrează de minune într-o locație exotică, iar imaginile apărute pe contul de Instagram al copilei “vorbesc” singure despre relația apropiată care există între ea și tatăl său.

Sorin Nicolescu, într-o vacanță exotică alături de Evelin

În vârstă de 36 de ani, Sorin Andrei Nicolescu se află într-un sejur de cinci stele alături de mica lui prințesă, Evelin, care a împlinit cinci ani pe 30 noiembrie. Atunci când nu sunt la plajă sau fac anumite activități interesante, ei merg în sala de fitness și fac sport împreună, după cum puteți remarca în galeria foto a articolului.

Pe una dintre filmările apărute pe IG Story-ul lui Evelin, ea apare în timp ce se plimbă pe un ponton, fiind de mână cu tatăl ei. La un moment dat, ea se întoarce și îi dă un pupic, după cum se observă în imaginea din dreapta colajului de mai jos. în urmă cu câteva ore bune, cei doi au desenat pe plajă o inimă în care și-au pus inițialele.

Fiind fără fetița sa, Anda Adam are acum posibilitatea să petreacă mai mult timp cu iubitul misterios alături de care trăiește o poveste de dragoste ca-n filme, având în vedere că nu a semnat încă actele de divorț. Pe de altă parte, și noul bărbat din viața ei este căsătorit și are doi copii, potrivit unor informații venite pe celebra adresă a redacției: [email protected].

Nu rata: Poliția este în alertă! Condamnată la închisoare, fina Andei Adam a fugit din România!

Sorin Andrei Nicolescu, despre despărțirea de Anda Adam

“Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi?