Anda Adam și noul iubit și-au asumat relația! Cine este bărbatul care o face fericită și ce gest intim a făcut în public față de cântăreață | FOTO

La 41 de ani, Anda Adam este îndrăgostită mai mult ca niciodată… și, deși, l-a ascuns până acum pe bărbatul care o face să radieze de fericire și chiar a negat zvonurile privind despărțirea de cel care i-a fost soț, astăzi, ea a decis să lase în spate imaginea de femeie măritată! Cântăreața și noul iubit și-au asumat relația și avem informații despre identitatea celui alături de care trăiește o poveste de dragoste specială. În plus, vă dezvăluim gestul intim pe care acesta l-a făcut în public față de divă.

Anda Adam și noul iubit și-au asumat relația

În prezent, artista și partenerul său de viață se află pe litoralul românesc împreună cu Eveline, fiica pe care o are cu Sorin Andrei Nicolescu. Iubitul blondei a publicat pe social media o poză HOT care vorbește singură despre stadiul relației amoroase pe care o au… Așa cum puteți vedea în fotografia de mai jos, el îi atinge mâna stângă pe sânul stâng, în timp ce cu mâna dreaptă o ține pe abdomen… și o sărută pe obrazul drept, în timp ce ea zâmbește spre cel care a imortalizat momentul.

Iubitul Andei Adam este un afacerist cunoscut din Cluj și își face des timp ca să treacă pe la sală. În plus, la fel ca vedeta, el iubește tatuajele. O altă asemănare între ei este reprezentată de viața amoroasă care a fost plină de încercări: bărbatul are doi copii cu femei diferite, relatează spynews.ro.

Imaginea de mai sus nu este prima cu Anda Adam pe care bărbatul o postează: în urmă cu câteva zile, el a distribuit o altă poză în care erau îmbrățișați și chiar a scris pe ea mesajul “Inima mea”. Totul s-a întâmplat cu ceva timp înainte ca artista să anunțe oficial despărțirea de soțul ei.

Sorin Andrei Nicolescu, despre despărțirea de Anda Adam

“Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi?

Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui! Iar Anda este liberă să facă ce crede ea că e mai bun pentru viața ei. Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Eveline”, a declarat Sorin Andrei Nicolescu de curând, în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

