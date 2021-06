Cum a apărut, de fapt,  „Selecta”, melodia care a spart topurile în 2000. Alex Velea: „Anda Adam m-a luat peste tot și pentru asta-i mulțumesc”

În anii 2000, nu era persoană care să nu știe versurile melodiei „Ce ți-aș face” (Selecta) cântată de Anda Adam și Alex Velea. Artistul a dezvăluit în cadrul podcast-ului făcut de Speak, cum a ajuns să lucreze cu Anda Adam și Marius Moga

Alex Velea este unul dintre artiștii foarte apreciați din România, dar pentru asta a muncit foarte mult și mereu a căutat să aducă ceva nou. Dacă acum e pe val cu trapanele, care reușesc să-l claseze pe primele locuri în Trending, la început lucrurile se desfășurau ceva mai greu.

Dintr-o simplă întâmplare, Alex Velea a ajuns în 2003 la studioul lui Marius Moga, unde a întâlnit-o pe Anda Adam și a avut norocul ca Moga să-l pună să dea o probă. Impresionați de vocea lui, Moga și cu Anda Adam au hotărât să cânte împreună piesa „Ce ți-aș face” (Selecta).

La Marius Moga la studio am cunoscut-o pe Anda Adam și Anda era deja celebră. Adică, mai avea niște hit-uri, avea piesa aia cu Racla – Nu mă uita. Sound-ul piesei era nou, inovator, pentru perioada aia.

„-Bună, Anda! Ce faci, cum merge? Felicitări pentru ce faci.

-Uite, scot albumul Confidențial. Am o piesă de făcut”

Ea văzuse cam ce cânt, ce voce, ce abilități am și a zis poate cânți ceva. Și Moga zice: „Ia, intră mă în borcan”. Am făcut un freestyle și după asta am făcut piesa. Piesa a prins foarte, foarte bine la public. Ea m-a luat peste tot și pentru asta-i mulțumesc mereu. ” , a spus Alex Velea în podcast-ul lui Speak.

