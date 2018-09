Avion plin cu români, blocat de sâmbătă dimineață pe un aeroport din Paris!

O aeronavă care ar fi trebuit să ajungă la București este blocată de ieri dimineață pe un aeroport din Paris. Pasagerilor, în marea lor majoritate români, nu le-a fost asigurată nici cazare și nici mâncare.(CITEȘTE ȘI: INTERVENŢIE DE URGENŢĂ ÎN MUNŢII FĂGĂRAŞ! UN COPIL DE 8 ANI A CĂZUT ÎN ZONA VÂRFULUI CĂLŢUN)

”Nu are niciun reprezentant pe acest aeroport, pasagerii nu au informații. Sunt foarte mulți dintre pasageri care au rămas în aeroport pentru că nu le-a fost acordată cazare, conform contractului. Ar fi trebuit ca toți să beneficieze de cazare, de transport, de vouchere de mâncare. Nimic dintre toate acestea nu au fost acordate. Mulți au trebuit să își petreacă noaptea afară. Zborul ar fi trebuit să decoleze ieri la ora 9.00. Am fost îmbarcați, am așteptat o oră să decoleze avionul, ni s-a spus că nu e nicio problemă. După o oră ni s-a spus că a apărut o problemă la un motor, am mai stat o jumătate de oră, apoi ni s-a spus să ne dăm jos din avion, după o altă oră ni s-a spus că zborul va fi amânat pentru a doua zi” a declarat unul dintre pasageri, potrivit antena3.ro