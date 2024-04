Avocatul afaceristului turc care a omorât-o pe Mirela Bîftoi, declarații halucinante! Cum își apară clientul: ”A lovit-o de stres, de tulburare...”

Apar noi detalii în cazul crimei din Rahova! Mirela a fost ucisă cu sânge rece de un cetățean turc, la doar câteva străzi distanță de casa sa. Iată cum îl apără avocatul pe turcul care i-a abandonat trupul neînsuflețit al româncei pe marginea autostrăzii!

La mai bine de o lună de la tragedie, individul le-a prezentat procurorilor, pas cu pas, cum a ucis-o fără milă pe Mirela. Cu toate că în primă instanță a negat că ar fi avut vreo legătură cu moartea româncei, probele găsite dincolo de zidurile înalte de beton l-au dat de gol. . În locuința și curtea sa, procurorii au identificat un adevărat dezastru. Așa au realizat criminaliștii ca acolo a tranșat trupul neînsuflețit al Mirelei iar apoi spălat pereții și podeaua ca să și ascundă urmele. Un detaliu l-a incriminat. În coșul de gunoi a uitat un sac transparent din plastic cu pete de sânge.

Iată cum îl apără avocatul pe turcul care i-a abandonat trupul neînsuflețit al româncei pe marginea autostrăzii!

Se pare că Mirela și cel care i-a devenit călău se cunoşteau de câţiva ani, potrivit spuselor surorii Mirelei.

Mirela a fost ucisă de bărbatul de la care obișnuia să împrumute bani. În lumea jocurilor de noroc, ea căutată resurse financiare, având o datorie de 10.000 de lei față de el. Nu era singură în această situație.

Cetățeanul turc implica mai multe femei în împrumuturi, menținând evidența într-un caiet descoperit ulterior de către criminaliști în locuința sa. Ca măsură de precauție pentru recuperarea sumelor împrumutate, el solicita documentele de identitate ca garanție.

În seara în care a fost ucisă, Mirela s-ar fi dus să îi ceară un nou împrumut. Tot atunci, sora femeii a dat-o dispărută.

„Pe la ora 23:00 şi ceva am sunat eu către organele de poliţie să anunţ dispariţia surorii mele. El în timpul ăsta şi-a închis telefonul, am încercat să-l sun şi avea telefonul închis. M-a întrebat cel care s-a ocupat de cazul surorii mele: „ce suspiciuni aveţi în privinţă la turc, aveţi vreo suspiciune?” Şi am zis telefonic: „da clar că este ceva”, a mărturisit sora Mirelei.