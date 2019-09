Avocatul lui Gheorghe Dincă, noi dezvăluiri: ”Regretă foarte mult ceea ce a făcut. Îi pare foarte rău că…”

Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă, a mărturisit că Gheorghe Dincă regretă foarte mult ceea ce a făcut și și-ar dori să dea timpul înapoi.

“Cu cât trece timpul mai mult, cu atât o să aibă mai multe remuşcări. Regretă foarte mult ceea ce a făcut. Îi pare foarte rău că nu poate să întoarcă timpul înapoi. La început a fost foarte derutat, dar acum are un regret deosebit. Conform declaraţiilor lui, aşa rezulta; a mai fost o chestiune. Am văzut că avocatul Tonel a spus că domnul Dincă s-a oprit din declaraţie. A avut o problemă, îl durea în zona inimii şi a fost necesar să se oprească audierea. Atât de mult a suferit, se pare. E ceva nou şi pentru mine; până acum nu am mai remarcat acest lucru, dar pare să fi fost sinceră această situaţie”, a spus Claudiu Lascoschi la Romania TV.

Felix Bănilă, procurorul șef DIICOT, a anunțat astăzi într-o conferință de presă faptul că Gheorghe Dincă a fost pus sub urmărire penală și pentru două violuri. Reprezentantul DIICOT a mai precizat în conferința de presă că principalul suspect în cazul dispariției Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu a recunoscut că le-ar fi ucis, dar nu și că le-ar fi violat. (CITEȘTE ȘI: ULTIMA ORĂ! S-AU GĂSIT ALTE FRAGMENTE OSOASE ÎNTR-O GROAPĂ DIN CURTEA LUI GHEORGHE DINCĂ)

„Ca urmare a declarațiilor luate, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de viol, în raport de alte două persoane vătămate decât cele precizate anterior” (n.r – Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu), a anunțat Bănilă.

Șeful DIICOT a mai declarat, vineri, că cercetarea penală a fost extinsă pe numele Elenei Dincă, soția lui Gheorghe Dincă, pentru complicitate la omor, după sesizarea mamei Luizei Melencu.

„În data de 23 august 2019 s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem și pentru complicitate la omor urmare a sesizării formulate de mama victimei Melencu Luiza Mihaela în data de 22 august 2019 cu privire la o presupusă activitate infracțională a numitei Dincă Elena, soția inculpatului”, a spus Bănilă.