Axinte de la “Vacanța Mare”, un adevărat campion. Cum a reușit să slăbească 11 kilograme în 16 zile. “Nu mi-a fost greu!”

Florin Petrescu, cunoscut drept Axinte, este, cu siguranță, un exemplu demn de urmat pentru cei care au probleme cu greutatea. Fostul component al grupului umoristic “Vacanta Mare” a reușit să slăbească spectaculos, în doar câteva zile. Artistul a dezvăluit, în cel mai recent interviu, ce dietă a ținut.

În 16 zile, Florin Petrescu, zis Axinte, a dat jos 11 kilograme. De la 104 kilograme, în prezent a ajuns să cântărească 93 de kilograme. Actorul nu se va opri, însă, aici. Vrea, în continuare, să slăbească până va ajunge la greutatea optimă potrivit înălțimii sale, 85 de kilograme.

(NU RATA: AXINTE O FACE PRAF PE VULPIȚA, DUPĂ CE A COLABORAT CU EA PE PLAN MUZICAL: „CEA MAI PROASTĂ. M-AU ÎNJURAT ĂȘTIA”)

Florin Petrescu a ținut o dietă cu legume și sare amară. A trimis cele mai recente analize în Germania, iar acum așteaptă să primească un meniu care să îi regleze metabolismul.

“Am slăbit 11 kilograme, aveam 104 și am 93 acum, în 16 zile. În primele două zile e o cură chiar drastică, cu sare amară, mănânci numai legume, cu cartofi… Am trimis analizele în Germania, după o lună vin analizele și în funcție de analize ai un meniu care îți reglează metabolismul. Am ținut strict. Am acidul uric ridicat. Nu mi-a fost greu. Soacra mea mi-a făcut de mâncare. Trebuie să faci 5.000 de pași pe zi. Fac și mișcare”, a spus Axinte, la Antena Stars.

Axinte de la “Vacanța Mare”, convins să slăbească de soțul Mariei Dragomiroiu

În continuare, Florin Petrescu a dezvăluit că nu soția lui l-a convins să înceapă o cură de slăbire, ci soțul Mariei Dragomiroiu. Axinte a rămas impresionat de felul în care arată Bebe Mihu în prezent, astfel că a început aceeași dietă pe care a urmat-o și bărbatul interpretei de muzică populară.

“Eu până la 25 de ani aveam 50 de kilograme. Am plecat în Australia din 1995 până 1997 și acolo… curios să văd cum e friptura de cangur, cum e coada de șarpe. Cum e să mănânci de toate. Am început să pun și m-am dus în 80 de kilograme și am crescut la 90 de kilograme și tot așa”, a mai povestit artistul.

(VEZI AICI: LIVIU GUȚĂ, ÎN RĂZBOI CU AXINTE! „ESTE UN PAPIȚOI! ARE SĂ-MI DEA 14.000 DE EURO DIN CONCERTE”)