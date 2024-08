Babasha, implicat într-un nou scandal la Pitești. De ce a întârziat la concert + mesaj pentru hateri

Babasha a fost implicat într-un nou scandal. Artistul a fost invitat să cânte la un concert din Pitești, însă spectatorii susțin că l-au așteptat ore întregi să urce pe scenă. Mai mult de atât, pentru a-i sfida pe spectatori, unii susțin că acesta și-a făcut apariția pe scenă, s-a uitat la mulțime și a plecat.

După nefericitul moment din luna aprilie, când a fost invitat să cânte în concertul susținut de trupa Coldplay în România, în fața a peste 50.000 de oameni – în timp ce publicul îl huiduia și fluiera, Babasha a fost implicat într-un alt scandal. Artistul a fost invitat să cânte la Pitești – vineri, 9 august 2024, într-un concert ce promitea a fi de neuitat. Pe afișul de promovare al evenimentului organizatorii au anunțat că accesul spectatorilor se face între orele 20-21, iar costul unui bilet este de 65 de lei.

Ei bine, se pare că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Babasha s-a lăsat așteptat aproape 5 ore. În acest timp, fanii veniți să-l vadă pe artist și-au pierdut răbdarea și au început să-și exprime nemulțumirile pe social-media. NU RATA: Câți bani a primit Babasha ca să cânte pe scenă cu Coldplay. Manelistul rupe tăcerea, după valul de controverse: ”Vă jur!”

La scurt timp de la postarea acestui mesaj, utilizatorii au invadat secțiunea de comentarii. Părerile au fost împărțite și majoritatea – dintre cei care au fost prezenți acolo – susțin că recitalul lui Babasha a fost amânat din cauza vremii, informație care fusese confirmată chiar de Babasha – cu ceva timp înainte ca el să urce pe scenă.

”Deci, am fost la concert. Vremea a amânat concertul, nu puteau lăsa instrumentele muzicale să stea în ploaie. A fost distracție cu Dj Mandu, a fost totuși un party cu muzică și cireașa de pe tort după ora 12”/ ”Hai că e mișto să înceapă noaptea, dar vina e a organizatorilor, nu a lui Babasha”/”Organizatorii lasă de dorit… nu știu să organizeze un astfel de eveniment”/” Vine la Scornicești gratis dacă vrei să-l vezi ”/” Ăsta a fost așteptat mai ceva ca Michael Jackson”, au fost o parte dintre reacțiile utilizatorilor.

Așa cum spuneam, când a ajuns în Pitești, Babasha le-a comunicat fanilor de pe social-media că este posibil ca în organizarea concertului să existe anumite modificări, însă – indiferent de vremea de afară – el va urca pe scenă și va face show. Informația se pare că nu a mai ajuns la cei prezenți la concertul din Pitești.

”Vă salut pe toți cei din Pitești. Noi am ajuns, deși am avut probleme cu mașina. Vă anunț de pe acum că e posibil să plouă foarte tare, am înțeles că deja a plouat acolo la local. Fratele vostru intră pe la ora 01:30. Știu că sunteți mulți care vreți să plecați, dar eu tot fac show… și pe ploaie, și pe vânt, și pe furtună, pe orice ar fi. Vă iubesc și vă așteptăm în seara asta”, a spus Babasha pe Tik Tok.