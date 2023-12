Babi Minune, pocnit pe scenă, la o nuntă! Totul a fost filmat: „Pune pe altcineva, eu am venit să cânt”

A ieșit scandal de proporții la una dintre nunțile unde Babi Minune a fost invitat să cânte. Artistul l-a supărat pe unul dintre nuntași și a fost pocnit în văzul tuturor. Cântărețul a încasat un pumn în față și era la un pas de o bătaie serioasă dacă petrecăreții nu interveneau. Totul a pornit de la un comentariu acid făcut de Babi Minune, care se pare că l-a supărat teribil pe nuntașul bătăuș.

În ultima perioadă, Babi Minune pare că este urmărit de ghinion. Acțiunile sale în afara legii și atitudinea superioară l-au pus pe lăutar într-o lumină proastă și i-au făcut pe unii dintre fanii acestuia să îl condamne și să spună că ar trebui pus la punct de către cineva. Ei bine, se pare că Babi Minune și-a găsit nașul, iar acesta nu a ezitat să îl lovească în toiul unei nunți. Manelistul a fost pocnit în văzul tuturor, iar nuntașii cu greu l-au scăpat din mâinile celui pe care l-a supărat.

(CITEȘTE ȘI: BABI MINUNE, REȚINUT PENTRU 24 DE ORE. CE ACUZAȚII GRAVE I SE ADUC MANELISTULUI. SE POATE ALEGE CU DOSAR PENAL)

Babi Minune și-a găsit nașul chiar la una dintre nunțile unde a fost invitat să cânte. Totul a început normal, artistul își executa numărul, când a fost deranjat de unul dintre nuntași. Nu se știe ce l-a supărat pe manelist, dar acesta a oprit muzica și i s-a adresat celui care îl deranja. Babi Minune a încercat să îi explice acestuia că își dorește să fie lăsat să își facă programul, fără intervenții.

„Dacă eu nu îmi fac programul bine, pune pe altcineva, că eu am venit aici să cânt, și să moară ce am mai sfânt dacă nu cânt de șapte, opt zile, zi de zi. Păi, dacă sunt lăutar de ani de zile, respectă-mă cum și eu te respect. Eu am onorat petrecerea ta. Te rog, lasă-mă să îmi fac și eu programul, că asta ține de mine”, a spus Babi Minune.