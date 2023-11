Băiatul Andreei Esca și iubita sa, ironii la adresa Alexiei Eram. Ce filmuleț a postat Laura Giurcanu pe contul său de Tik-Tok

Laura Giurcanu (26 de ani) și Aris Eram (20 de ani) formează unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz. Relația de iubire s-ar fi înfiripat în timpul filmărilor de la America Express 2023. De curând, influencerița a publicat un videoclip pe TikTok alături de fiul Andreei Esca (51 de ani) în care o ironizează pe iubita lui Mario Fresh. Internauții au râs cu lacrimi.

Alexia Eram și Aris participă la America Express 2023. Competiția de la Antena 1 a scos la iveală adevăratele lor caractere. Firi dinamice, sincere și competitive, copiii Andreei Esca au reușit să intre rapid în topul celor mai iubite echipe de pe Drumul Soarelui. După ce s-au duelat timp de mai multe săptămâni, după terminarea competiției, Aris și Laura Giurcanu au devenit un cuplu, iar CANCAN.RO i-a surprins în fapt – VEZI AICI IMAGINI.

Pentru că Alexia Eram și Aris formează o echipă destul de apreciată în competiția America Express, dialogurile dintre cei doi s-au viralizat rapid pe TikTok, unde utilizatorii le-au folosit pentru a crea conținut. Recent, Alexia Eram a devenit ținta ironiilor fratelui său și a Laurei Giurcanu.

Nu doar cei doi s-au amuzat teribil. Majoritatea utilizatorilor TikTok au râs cu lacrimi:

”Deci totuși sunt împreună/ Cred că Aris și Alexia au câștigat! Felicitări! / Am râs cu lacrimi, sunteți cei mai simpatici/ A devenit legendară, o să intre în vocabularul popular/ Atât de tare am râs/ Îmi place de voi doi. Vă stă bine împreună/ Cât de haioși sunteți/ Cei mai tari. Am râs cu lacimi/ Sunt simpatici bărbații îndrăgostiți/ Fenomenali”, au fost doar o parte din reacțiile internauților.