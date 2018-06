Maximilian, fiul lui Marcel Toader, a făcut o dezvăluire neașteptată despre omul de afaceri, a postat o imagine pe pagina sa de Facebook, unde apare alături de tatăl său, dar și un mesaj, în care îi declară dragostea pe care o simte față de el.

Cei doi se înțeleg foarte bine și petrec foarte mult timp împreună, iar băiatul îl consideră pe Marcel Toader, îniante de toate prieten și apoi tată. ”Eu încă am dubii dacă este tatăl meu sau fratele meu mai mare! Nu îmbătrânește niciodata! Cei mai buni prieteni”, a scris Maximilian Toader.

Marcel Toader, despre prima experiență sexuală: “Era cu 17 ani mai mare ca mine!”

„În septembrie 1982, aveam 18 ani, făceam 19 ani în ianuarie. Aveam o relaţie de prietenie cu o colegă de liceu. Îmi dădea întâlniri la care nu a venit niciodată. Tata mi-a spus: la ora 10 amândoi în casă, eu am un frate mai mare. Veneam de la antrenament, aveam un rucsac. O aşteptam pe această presupusă iubită a mea. Eram în parcul Tomis. Emoţii, vine nu vine? La un moment dat pe alee aud paşi de tocuri. Am întors capul şi am văzut o superbă femeie cu un păr foarte creţ, foarte înaltă. Văzând-o am întors privirea imediat să nu creadă că mă uit insistent. S-a aşezat lângă mine. M-au apucat emoţiile. Nu ştiam ce să fac. A pus mâna pe umărul meu şi spune: nici la tine nu a venit la întâlnire? Zic: nu! M-a invitat la o pizza. Pe un ton foarte autoritar. Nu era o locaţie pentru o doamnă ca ea. Când am intrat, toţi sportivii de acolo, colegii mei de la echipă, le-au căzut tacâmurile. Ne-am aşezat la masă şi a a cerut o pizza pentru mine şi o apă pentru ea. A plătit ea. M-a rugat să ne plimbăm în Mamaia. Eu, mândru nevoie mare.

Privea marea. Îmi făceam cruci cu limba măcar să o iau în braţe. Mi-a spus să o iau în braţe. S-a întors şi mi-a spus: acum tu vii cu mine. M-am dus la ea acasă. Când am intrat în apartament… canapele de piele, bucătărie americană. Nu ştiam despre ce e vorba. Noaptea respectivă nu am plecat acasă, am stat trei zile acolo. Am avut o relaţie cu ea 4 ani. A doua zi ne-am dus la frizer şi mi-a spus: de acum încolo te tunzi aşa. Ea avea 35 de ani, era cu 17 ani mai mare decât mine, am aflat apoi. Femeia aia a venit când mi-a fost cel mai greu şi cel mai bine. (…) Când m-am angajat la Dinamo. Eu nu ştiam cine e Netty. Am aflat când am ajuns la Dinamo cine e şi de atunci nu am mai văzut-o. Era un ofiţer de informaţii externe, nu avea pe nimeni, nu avea familie. N-am mai văzut-o de pe 5 ianuarie 1985„, a spus Marcel Toader.