Balint acuză arbitrajul după remiza din „Groapă”: „Se fluieră orice contact!”

Laszlo Balint, antrenorul principal al formației UTA Arad, a acuzat arbitrajul la finalul partidei pe care elevii săi au terminat-o nedecis, scor 2-2 în Capitală cu Dinamo.

Tehnicianul s-a arătat nemulțumit atât de jocul elevilor săi dar nu a menajat nici arbitrajul acuzând eliminarea mult prea ușoară a lui Batha din minutul 45+2.

„Mi-e greu să înțeleg anumite lucruri, luăm gol la prima acțiune, facem cadouri, atitudinea a lăsat de dorit în prima repriză și asta mă nemulțumește mai mult ca orice. A venit și eliminarea lui Batha, specialiștii să spună dacă a fost justă. Discut constant cu Batha, mi-a spus că e o diferență mare între maniera de arbitraj din Albania și ce e aici. Am mai zis, se fluieră orice contact. Dacă o să continuăm așa, intensitatea va scădea în fotbalul românesc. Descurajează duelurile, nu vedem niciun fel de asumare a unui contact fizic, imediat se fluieră, ce putem să facem? El mi-a zis că nu a avut intenția să-l lovească, Torje mi-a zis că l-a atins cu antebrațul, nu l-a lovit cu cotul. Regret că astfel de meciuri frumoase sunt dezechilibrate de arbitraj. Arbitrul își spune prea mult cuvântul. Mă bucur că băieții au crezut până al final, și eu am riscat prin schimbări și structura echipei, am fost răsplătiți,. Dinamo a avut 2-3 situații de a se desprinde. Miculescu e motivat, trebuie să fie constant. A mai făcut meciuri bune, dar și meciuri în care nu s-a exprimat la adevăratul său potențial”, a declarat Laszlo Balint.

În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul 15 cu 7 puncte în timp ce UTA se află pe locul 7 cu 17 puncte.