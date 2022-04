Pregătirile sunt în toi pentru sărbătorile de Paște, însă sunt unele persoane care au întâmpiat ”dificultăți” atunci când au mers la cumpărături. Este și cazul unui cetățean care nu știe pluralul de la ”pască”.Întâmplarea a devenit virală.

-Băi, care este plurarlul de la ”pască” ? Sunt în magazin și îmi e rușine să cer.

-Nu știu.

-Păi, tu cum ți-ai luat 2?

-Am zis: ”Dați-mi o pască”, am stat două secunde și am zis: ”Ba nu, 2”.

-Oh, mersi, bro, îți rămân dator!

Sursa foto: Facebook.ro