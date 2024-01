BANC | ”Băi, nesimțitule, ziceai că nu ai bani și aseară aveai caviar pe masă”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Spor și voie bună!

-Băi, nesimțitule, ziceai că nu ai bani și aseară ai făcut live, aveai pe masă Moet, caviar, fructe de mare… mie când îmi dai datoria?

-Sincer îmi cer scuze chiar am uitat de tine.

-Cum ai uitat bă că ai datorie la mine, că dimineață te-am sunat să îmi dai banii.

-N-am uitat că trebuie să-ți dau bani, am uitat să-ți dau Block ca să nu vezi.

Ofițerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:

– Recrut, cei cu ochiul dumitale?

– E un ochi artificial.

– Și din ce e un ochi artificial?

– Din sticlă, domnule ofițer.

– Da, logic trebuie să și vezi prin el!

Niște exploratori englezi mergeau prin junglă

Deodată, unul din ei cade într-o groapă (capcană întinsă de băștinași) în care se afla un leu (căzuse mai înainte).

Englezul începe să fugă împrejurul gropii. Leul fuge după el. Ceilalți stau pe margine și fac pariuri. La un moment dat, unul din ei strigă:

– Accelerează Smithson, leul e chiar în spatele tău!

Smithson:

– Nu va îngrijorați domnilor, eu am o tură în avans.

Doctorul are o vizită la domiciliu

Doctorul, are o vizită la domiciliu, intră în dormitor cu pacienta, lăsându-l pe soțul foarte agitat să aștepte afară.

Peste două minute, doctorul iese din dormitor și cere un cuțit de bucătărie. Soțul se execută și doctorul dispare din nou în dormitor. Peste puțin timp iese din nou, de dată asta cerând un ciocan și-o daltă.

Soțul dă fuga până jos și se întoarce cu un ciocan și o daltă.

Acum bietul om era într-o groaznică stare de agitație.

Doctorul reintră în dormitor, reapare din nou după vreo cinci minute.

– Îmi pare rău, spune el. Mă tem că am nevoie de o rangă.

– O rangă?!! țipă soțul cu glasul sugrumat. Ce are? spuneți-mi și mie.

– N-am avut cum să constat, a spus doctorul. Încerc de atunci să-mi deschid trusa.