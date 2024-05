BANC | Bubulina găsește în geaca lui Bulă o bucată de hârtie pe care scria

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bubulina găsește în geaca lui Bulă o bucată de hârtie pe care era scris un număr de telefon. Ce a urmat te va face să râzi cu gura până la urechi. Spor și voie bună!

Bubulina găsește în geaca lui Bulă o bucată de hârtie pe care era scris un număr de telefon. Geloasă din fire, nu stă câtuși de puțin pe gânduri, ia mobilul, apelează acel număr și urlă în telefon:

– Știu totul!!!

– Dacă știți totul, de ce mai sunați la informații?

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Mama lui Bulă stătea de vorba la cofetărie cu două vecine. Subiectul: cât de mult câștigă copiii lor.

Prima:

– Vasile, băiatul meu, a ajuns mare chirurg și are atât de mulți bani încât a făcut cadou o mașină unui prieten de-al lui.

A doua:

– Gheorghiță al meu a ajuns mare avocat și are atâția bani încât a făcut cadou un apartament unui prieten de-al lui.

Mama lui Bulă:

– Bulă al meu n-a învățat nimic, nu s-a ales nimic de el, e șomer și se droghează. Și, colac peste pupăză, e si homosexual. Norocul lui că are doi amanți, unul doctor si unul avocat, care i-au făcut cadou o casă și o mașină.