BANC | Bulă află că mai are de trăit doar 24 de ore. Îi spune soţiei şi îi propune să mai facă o dată dragoste

Bulă devine din nou personajul principal al unui banc ce a stârnit amuzamentul multor persoane în ultima perioadă. CANCAN.RO vă pune la dispoziție cea mai amuzantă discuție dintre doi soți, după ce bărbatul află că mai are doar 24 de ore de trăit.

„Bulă află că mai are de trăit doar 24 de ore. Îi spune soţiei şi îi propune să mai facă o dată dragoste. Ea este de acord. Peste 6 ore, Bulă îi spune din nou:

– Iubito, ştii, mai am doar 18 ore. Crezi că am putea să mai facem dragoste încă o dată?

Soţia este din nou de acord. Când se duce la culcare, se uită la ceas şi vede că acum au mai rămas doar 8 ore. Atunci îi spune soţiei:

– Iubito, te rog… Încă o dată, înainte să mor.

– Bineînţeles, dragul meu!

Apoi soţia se întoarce cu spatele şi adoarme.



Bulă, agitat, nu poate dormi! Vede la un moment dat că au mai rămas 4 ore. O trezeşte pe soţie:

– Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi că am putea…

Soţia se ridică şi spune:

– Uite care e treaba, Bulă: eu trebuie să mă trezesc mâine dimineaţă să mă duc la muncă, tu nu!”